"Тайна печати дракона" лидирует в российском прокате, "Рэмбо" провалился

Пока в американском прокате торжествует полнометражное продолжение "Аббатства Даунтон" (в России оно выйдет только 21 ноября), в отечественных кинотеатрах - свой сверенный лидер.

По предварительным данным портала kinobusiness.com, впереди с большим отрывом оказался дикий российско-китайский блокбастер с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером "Тайна печати дракона". В первые дни проката фэнтезийная вампука собрала 195,7 млн рублей.

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Далее идёт лидер предыдущих двух недель - "Оно 2", сиквел чрезвычайно успешного фильма 2017 года по роману Стивена Кинга. В минувшие выходные хоррор Андреса Мускетти собрал 77,4 млн рублей, а общий его заработок в нашем прокате составил 1068,7 млн.

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"Стриптизёрши" с Дженнифер Лопес, занимавшие второе место на той неделе, переместились на третье - 42,9 млн в прошедший уикэнд и 145,2 млн в общей сложности.

Несмотря на отсутствие серьёзных конкурентов (в целом прошлая неделя для кинотеатров вышла неудачной), новый "Рэмбо" в первую прокатную неделю в России финишировал лишь четвёртым. Результат неутешительный - всего 31,7 млн рублей заработала "Первая кровь".

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На пятом месте - фильм Дэнни Бойла Yesterday о мире, не знавшем The Beatles. Тоже негусто - 27,6 млн рублей. Но, во всяком случае, удалось обойти другой свежевышедший фильм - психоделический трэш Джеймса Франко "Зеровилль".

Наша рецензия на "Вчера" - здесь.