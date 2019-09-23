Новости

Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк 12:11
Актер из "Стартрека" и "Баек из склепа" Арон Айзенберг умер в 50 лет 11:44
В США вручили "Эмми". "Игра престолов" и HBO - снова чемпионы 10:50
Вышел трейлер "Аэронавтов" с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном 22.09.2019
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану" 22.09.2019

"Тайна печати дракона" лидирует в российском прокате, "Рэмбо" провалился

Новости
    23.09.2019, 11:23
Текст:   Козьма Лоханкин

Пока в американском прокате торжествует полнометражное продолжение "Аббатства Даунтон" (в России оно выйдет только 21 ноября), в отечественных кинотеатрах - свой сверенный лидер.

По предварительным данным портала kinobusiness.com, впереди с большим отрывом оказался дикий российско-китайский блокбастер с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером "Тайна печати дракона". В первые дни проката фэнтезийная вампука собрала 195,7 млн рублей.

Наша рецензия на фильм - здесь.

Далее идёт лидер предыдущих двух недель - "Оно 2", сиквел чрезвычайно успешного фильма 2017 года по роману Стивена Кинга. В минувшие выходные хоррор Андреса Мускетти собрал 77,4 млн рублей, а общий его заработок в нашем прокате составил 1068,7 млн.

Наша рецензия - здесь.

"Стриптизёрши" с Дженнифер Лопес, занимавшие второе место на той неделе, переместились на третье - 42,9 млн в прошедший уикэнд и 145,2 млн в общей сложности.

Фото: kinopoisk.ru
Российский мультфильм "Маша и Медведь" вышел в британский прокат

Несмотря на отсутствие серьёзных конкурентов (в целом прошлая неделя для кинотеатров вышла неудачной), новый "Рэмбо" в первую прокатную неделю в России финишировал лишь четвёртым. Результат неутешительный - всего 31,7 млн рублей заработала "Первая кровь".

Наша рецензия - здесь.

На пятом месте - фильм Дэнни Бойла Yesterday о мире, не знавшем The Beatles. Тоже негусто - 27,6 млн рублей. Но, во всяком случае, удалось обойти другой свежевышедший фильм - психоделический трэш Джеймса Франко "Зеровилль".

Наша рецензия на "Вчера" - здесь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Фото: Анджелина Джоли стала "вечной" блондинкой 22.09.2019
Стало известно о состоянии перенесшего семь операций Никиты Михалкова 22.09.2019
Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату 22.09.2019
Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию 21.09.2019
⧣ Голливуд
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures
Трейлер: Джуд Лоу и Блейк Лайвли в боевике режиссера "Рассказа служанки" 20.09.2019
СМИ: Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине 20.09.2019
Один из обвинивших Кевина Спейси умер во время судебного процесса 19.09.2019
⧣ Россия
Фото: www.kinopoisk.ru
Гоша Куценко пожаловался на парковки в ЦУМе за 17,4 тысячи рублей 21.09.2019
Российский мультфильм "Маша и Медведь" вышел в британский прокат 21.09.2019
Вышел трейлер фильма с Сергеем Безруковым в роли боевого робота 21.09.2019
⧣ Китай
Фото: Сергей Савостьянов/ РГ
"Я вас люблю": Джеки Чан извинился, что не смог приехать в Россию 16.09.2019
Джеки Чан в последний момент отменил свой визит в Россию 10.09.2019
Джеки Чан лично представит в России "Тайну печати дракона" 15.08.2019