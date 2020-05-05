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05.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Экспорт подсолнечного масла по итогам сезона будет рекордным

Текст: Татьяна Карабут
С начала агросезона (октябрь 2019 года) поставки подсолнечного масла на мировой рынок выросли в полтора раза и составили 1,8 млн т, говорится в отчете аналитического центра "Совэкон". По итогам сезона эксперты центра прогнозируют рекордный объем экспорта масла в 3,2-3,4 млн т. Предыдущий рекорд Россия поставила в прошлом году - 2,2 млн т.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Рост связан с активным выпуском подсолнечного масла и запретом экспорта подсолнечника", - говорится в отчете "Совэкон".

С октября по февраль было произведено 3,3 млн т подсолнечного масла, что на 23% выше, чем в прошлом сезоне за аналогичный период. В марте объем производства подсолнечного масла составил 581 тыс. т (плюс 15,6% к уровню прошлого года), что является абсолютным месячным рекордом, отмечают в "Совэкон". По данным Росстата, за сентябрь - март 2019/20 зернового года было произведено почти 3,63 млн т подсолнечного масла (плюс 24,2% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона). Производство масла в текущем сезоне, по оценке "Совэкон", составит 6,0-6,2 млн т против прошлогоднего рекорда в 5,0 млн т. Доля экспорта в производстве превысит 50% против 44% в прошлом сезоне и 40% в среднем за последние сезоны. "Запрет экспорта подсолнечника привел к оживлению спроса на масло, в первую очередь со стороны Турции", - поясняют в "Совэконе".

Напомним, запрет экспорта подсолнечника из России за пределы ЕАЭС был установлен решением ЕЭК с 12 апреля по 30 июня. Инициатива исходила от российского Масложирового союза, который рассчитывал, что закрытие границ остановит его бурный экспорт и стабилизирует цены на подсолнечник на внутреннем рынке. По данным "Центра агроаналитики" (подведомственного минсельхозу), поставки семечки за рубеж с начала сезона составили 1,09 млн т (в 9,5 раза больше, чем годом ранее).

Фото: iStock
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Однако цены на подсолнечник и после закрытия границ продолжили расти. По данным Минсельхоза, за март стоимость семян подсолнечника увеличилась на 5,8% (до 20 049 руб./т). Только за неделю с 16 по 23 апреля 2020 года средние цены на подсолнечник увеличились на 2,1%, до 20 673 руб./т. По оценке "Центра Агроаналитики", стоимость семян подсолнечника по сравнению с показателем на соответствующую дату прошлого года увеличилась соответственно на 9,8%.

"Для того, чтобы не допустить резкого повышения цен, связанного в том числе со скачком курса, на уровне ЕАЭС было принято решение о приостановке экспорта до нового сезона. Безусловно, рост цен есть и сейчас, но эта мера позволит избежать значительных колебаний", - говорила в середине апреля заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

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