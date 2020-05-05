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05.05.2020 14:53
Рубрика: В мире

Эпидемиолог Швеции назвал две главные меры борьбы с COVID-19

Текст: Юрий Чернов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своих подходах в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа правительство Швеции ориентируется только на те меры, которые имеют научное подтверждение. Об этом в интервью РБК рассказал советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизике. С его слов, к таким мерам относятся всего две - мытье рук и соблюдение дистанции.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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"Уже на начальном этапе эпидемии мы решили ограничиться реализацией только тех мер, польза которых имеет научное обоснование. И, на наш взгляд, таких мер всего две. Во-первых, нужно мыть руки, о чем мы знали уже 150 лет. Во-вторых, следует соблюдать социальную дистанцию, то есть не подходить слишком близко к другим людям. Это два основных правила", заявил Гизике.

Шведский специалист, занимавший в течение 10 лет пост главного эпидемиолога страны, также отметил, что правительство в своих решениях опиралось и на благоразумие населения. "Шведы и так сами себя дисциплинируют. Конечно, если бы они этого не делали, то темпы распространения инфекции в стране были бы заметно выше. Поэтому в некотором смысле можно сказать, что у нас в стране тоже действует какое-то подобие карантина", - считает Гизике.

Ученый также заявил, что считает возможным появление вакцины от коронавируса только в следующем году. Юхан Гизике также обратил внимание на то, что существуют основания полагать, что иммунитет от COVID-19 не носит постоянный характер. "Вместе с тем есть мнение, что иммунитет действует ограниченное время, а не в течение всей жизни. В этом случае мы, вероятно, столкнемся с необходимостью вакцинировать людей по всему миру каждый год, а это крайне непросто. Так что я не до конца уверен, что даже вакцина решит все проблемы. Лучший вариант - каждая страна должна выработать коллективный иммунитет", - заключил Гизике.

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