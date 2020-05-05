ФАС разрешила регионам пересчитать уровень тарифов в пригородных поездах

Региональные органы регулирования смогут оперативно пересчитать экономически обоснованный уровень тарифов в пригородном железнодорожном сообщении для компенсации выпадающих доходов, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Правлением ФАС России утверждены поправки в приказ № 1649/171, позволяющие региональным органам регулирования оперативно пересчитать экономически обоснованный уровень тарифов в пригородном железнодорожном сообщении в связи c резким снижением пассажиропотока", - говорится в сообщении.

Экономически обоснованный уровень тарифов применяется для расчета компенсации затрат перевозчиков из бюджетов. Для пассажиров тарифы при этом никак не изменяются, пояснили в ФАС. Плату за проезд в пригородных электропоездах устанавливают региональные власти, но действуют ограничения. Применяется формула "инфляция минус". Это требование остается обязательным для исполнения в каждом регионе, отметили в антимонопольном ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в пригородных поездах снизился более, чем на 50%. Из-за этого транспортные компании потеряли часть прибыли.