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05.05.2020 20:53
Рубрика: Культура

Фильм "Пиноккио" Маттео Гарроне продан на Amazon

Текст: Сусанна Альперина

Исключение или предупреждение? Таким вопросом задаются те, кто узнал о неожиданном киноконтракте - фильм "Пиноккио" режиссера Маттео Гарроне продан на крупнейшую интернет-платформу Amazon.

В рождественские праздники 2019 года фильм успел выйти в итальянский прокат и получил неплохие дивиденды. Об этом в интервью "РГ" рассказал сам режиссер. Если учесть, что "Пиноккио" называют самым высокобюджетным фильмом итальянского кинематографа, то можно понять, как было важно создателям, чтобы картина окупилась. Выход на Рождество помог этому. Более того, фильм успел выйти в прокат в ряде стран, в том числе и в России - у нас дата релиза - 12 марта.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Однако планировалась и новая волна проката. Например, во Франции "Пиноккио" должен был выйти в начале июля, и еще на некоторых территориях - также. Но в связи с пандемией стало понятно, что это невозможно. И деньги, потраченные на продвижение (во Франции - 600 тысяч евро), ушли, как вода в песок. У создателей оставалось два выхода: ждать, пока откроются кинотеатры, или выпустить картину на онлайн-платформах. Они выбрали второе.

Таким образом, сервис Amazon получил эксклюзивные права на трансляцию "Пиноккио", в частности, во Франции. Изменение стратегии для продвижения фильма действительно многие специалисты рассматривают как предупреждение. Прежде всего потому, что Маттео Гарроне является одним из больших авторов с международной известностью, чьи фильмы предназначены для показа на больших экранах. Однако компания-дистрибьютор провела исследование и взяла на себя все риски - фильм решено продвигать в Интернете. Насколько будет оправдана такая стратегия, и нужно ли другим последовать этому примеру, станет понятно в течение нескольких месяцев.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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