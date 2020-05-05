"Гоголь-центр" выпустит первый спектакль в формате онлайн

Театры сегодня, в связи с пандемией коронавируса, находятся в плачевном положении. Вынуждены спасаться тем, что выпускают в записи свои спектакли. Зрителей это радует, но не окончательно, ведь известно, что спектакль - это то, что живет здесь и сейчас и в единственном экземпляре. Однако ситуация заставляет искать новые формы, и вот уже "Гоголь-центр" объявил о том, что 7 мая в 20:00 представит первую десктоп-премьеру - спектакль "Феи", созданный во времена карантина.

В релизе, присланном в редакцию "РГ" пресс-службой театра, говорится о том, что премьера пройдет в рамках программы "Гоголь -Оnline" и рубрики "В четверг и больше никогда".

Десктоп-спектакля "Феи" сделан по мотивам спектакля Давида Бобе и "Седьмой студии". "Это не съемка прошлой версии и не набор монологов в Zoom, а совершенно новое произведение, пересобранное и переосмысленное режиссером Ильей Шагаловым и актерами "Гоголь-центра". Текст драматурга Ронана Шено изначально был устроен так, чтобы он мог изменяться во время репетиций и вбирать в себя проблемы того общества, в котором его ставят. И когда Давид Бобе ставил "Феи" в 2011 году, это была совершенно другая история. В центре новой версии - та реальность, в которой оказались мы сегодня", - подчеркивается в релизе.

А вот как поясняет то, что увидит зритель, Кирилл Серебренников, художественный руководитель театра: "Хоть этот спектакль и называется десктоп, это не то, что сейчас делают все - не Zoom-представления, от которых всех уже немного подташнивает. Это видеоработа, сделанная по тексту Ронана Шено в переводе Риммы Генкиной, сам текст был основой спектакля, который "Седьмая студия" выпустила сначала как эскиз в рамках мхатовского проекта "Впервые на русском", потом уже на "Платформе" (играли на "Винзаводе"), а затем спектакль перешел в репертуар "Гоголь-центра". Спектакль "Феи" сделал режиссер Давид Бобе, наш хороший друг. Он про рефлексию молодых людей, про внутренний трепет перед испытаниями, которые предстоят им в новом дивном мире. Сейчас текст Ронана Шено невероятным образом актуализировался. Наши артисты во главе с режиссером Ильей Шагаловым сделали некое видео-эссе с элементами видео-арта.

Те слова драматурга, которые нам казались размышлениями о возможном будущем, звучат сейчас как рефлексия о том, что происходит с нами именно сегодня. Будущее наступило.

Это очень искренняя, тонкая, красивая работа. В ней нет никакого позерства, кокетства, ничего искусственного и недостойного. Мне кажется, это будет интересно посмотреть не только поклонникам Гоголь-центра, но и самой широкой аудитории!"

Филипп Авдеев, актер, рассказал о том, как шли репетиции:

"У каждого актера было определенное количество монологов и сцен, которые изначально распределил Илья Шагалов в сценарии. Мы делали варианты и отправляли режиссеру. Сложность задачи в том, что 10 актеров записывают свои сцены не в онлайн-режиме с режиссером и только по итогу проделанной самостоятельной работы артистов режиссер понимает - получилось или нет, монтируется одно с другим или нет. Это немного затягивало и усложняло процесс, но зато давало полную свободу.

Ты сам себе критик и режиссер в момент съемки материала. Пока ты не запишешь, как тебе кажется хорошо и точно, то не отсылаешь режиссёру. Ты предоставлен сам себе и у тебя есть столько времени, сколько нужно.

Этот текст стал особенно актуален на фоне всего, что сейчас происходит в мире. Мне кажется, у нас получилось создать интересный формат, в которым сочетаются видео-арт, screenlife, театральные приемы - и все это через призму ощущения времени и человека, когда он находится в одиночестве с самим собой. Одиночество внутри замкнутого пространства - квартиры или загородного дома. Мы все сейчас находимся в этом состоянии, поэтому работа уникальна. Правильно, что она реализуется именно сейчас".

В спектакле также заняты актеры Игорь Бычков, Александр Горчилин, Яна Иртеньева, Мария Поезжаева, Александра Ревенко, Мария Селезнева, Иван Фоминов, Ян Гэ.

Справка "РГ"

"Гоголь-Online" - программа, в рамках которой Гоголь-центр показывает свои архивные спектакли, интервью с актерами, концерты, постановки зарубежных коллег, квартирники на своих интернет-площадках: YouTube, Instagram, Facebook и на сайте gogolcenter.com. Один из ближайших показов - спектакль Кирилла Серебренникова и Аллы Демидовой "Ахматова. Поэма без героя" (10 мая в 20:00, повтор 11 мая в 15:00).