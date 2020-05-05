Ярошик: Из российских игроков выделяется Головин

Новости

На Колыме кузнец выковал 6-метровый Орден Отечественной войны 10:52
Рубль уверенно растет на открытии торгов 10:48
Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом 10:46
Шотландскому "Рейнджерс" посоветовали купить Дзюбу 10:46
В Крыму за сутки выявили 17 новых заболевших коронавирусом 10:38
В Республике Алтай ввели обязательный масочный режим 10:33
В Киргизии поймали редкого хищника, напавшего на домашний скот 10:28
Ужесточен контроль на въезд в Челябинск 10:27
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса 10:20
Сенатор Рязанский назвал справедливым запрет продажи спиртного в жилых домах 10:14
Nissan готовится распрощаться с Европой 10:11
В Якутске произошла вспышка COVID-19 в больнице 10:11
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой 10:07
В Москве от коронавируса вылечилось 7870 человек 10:02
Apple запустила веб-версию Apple Music 09:57
На Сахалине ужесточили масочный режим 09:52
В Киргизии стабилизировалась эпидемиологическая ситуация 09:51
Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы 09:46
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году 09:40
Источник: Сезон в ФНЛ возобновится не раньше сентября 09:40
Власти Москвы начали подготовку к следующему отопительному сезону 09:32
В Туле росгвардейцы патрулируют лесопарковые зоны на автовездеходах 09:32
Илон Маск в шестой раз стал отцом 09:31
Бюджетные Chevrolet из Узбекистана дали фору Lada Granta до лета 09:22
Смолов заявил о желании остаться в "Сельте" после окончания аренды 09:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
05.05.2020 10:42
Рубрика: Спорт

Ярошик: Из российских игроков выделяется Головин

Текст: Артур Нанян
Бывший лидер ЦСКА Иржи Ярошик в интервью "РГ" рассказал о поездке на матч между сборными России и Шотландии в октябре прошлого года и отметил игру полузащитника "Монако" Александра Головина.

Следите за выступлениями российской сборной?

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами

Иржи Ярошик: Конечно. Когда есть возможность - смотрю матчи с ее участием. А в октябре прошлого года был на игре с Шотландией. Мне безумно понравились "Лужники", атмосфера. Раньше так за вашу сборную не болели. Приятно было прокатиться на метро, встретить болельщиков. Многие из них меня узнали, просили автограф.

Кого бы отметили у России?

Иржи Ярошик: Все здорово сыграли, но я бы отметил Головина. Он выделяется. Видно, что человек играет в европейской топ-лиге. Его работа с мячом, техника, уверенность в себе - все это говорит о том, что он футболист высокого уровня.

*Полностью интервью с Иржи Ярошиком читайте завтра в "РГ"

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Посольство РФ осудило отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса
В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Как звезды российского спорта продолжают тренировки в самоизоляции
Дзюба попал в топ-10 футболистов с истекающими контрактами