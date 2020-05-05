Ярошик: Из российских игроков выделяется Головин

Бывший лидер ЦСКА Иржи Ярошик в интервью "РГ" рассказал о поездке на матч между сборными России и Шотландии в октябре прошлого года и отметил игру полузащитника "Монако" Александра Головина.

Следите за выступлениями российской сборной?

Иржи Ярошик: Конечно. Когда есть возможность - смотрю матчи с ее участием. А в октябре прошлого года был на игре с Шотландией. Мне безумно понравились "Лужники", атмосфера. Раньше так за вашу сборную не болели. Приятно было прокатиться на метро, встретить болельщиков. Многие из них меня узнали, просили автограф.

Кого бы отметили у России?

Иржи Ярошик: Все здорово сыграли, но я бы отметил Головина. Он выделяется. Видно, что человек играет в европейской топ-лиге. Его работа с мячом, техника, уверенность в себе - все это говорит о том, что он футболист высокого уровня.

*Полностью интервью с Иржи Ярошиком читайте завтра в "РГ"