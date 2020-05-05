Новости

На Колыме кузнец выковал 6-метровый Орден Отечественной войны 10:52
Рубль уверенно растет на открытии торгов 10:48
Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом 10:46
Шотландскому "Рейнджерс" посоветовали купить Дзюбу 10:46
В Крыму за сутки выявили 17 новых заболевших коронавирусом 10:38
В Республике Алтай ввели обязательный масочный режим 10:33
В Киргизии поймали редкого хищника, напавшего на домашний скот 10:28
Ужесточен контроль на въезд в Челябинск 10:27
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса 10:20
Сенатор Рязанский назвал справедливым запрет продажи спиртного в жилых домах 10:14
Nissan готовится распрощаться с Европой 10:11
В Якутске произошла вспышка COVID-19 в больнице 10:11
В Краснодаре ищут участников массовой драки со стрельбой 10:07
В Москве от коронавируса вылечилось 7870 человек 10:02
Apple запустила веб-версию Apple Music 09:57
На Сахалине ужесточили масочный режим 09:52
В Киргизии стабилизировалась эпидемиологическая ситуация 09:51
Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы 09:46
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году 09:40
Источник: Сезон в ФНЛ возобновится не раньше сентября 09:40
Власти Москвы начали подготовку к следующему отопительному сезону 09:32
В Туле росгвардейцы патрулируют лесопарковые зоны на автовездеходах 09:32
Илон Маск в шестой раз стал отцом 09:31
Бюджетные Chevrolet из Узбекистана дали фору Lada Granta до лета 09:22
Смолов заявил о желании остаться в "Сельте" после окончания аренды 09:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
05.05.2020 09:31
Рубрика: В мире

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Текст: Юрий Чернов

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.

"Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - написал Илон Маск на своей странице в Twitter.

Немногим позже бизнесмен, отвечая на просьбы подписчиков, разместил фото предположительно родившегося мальчика, которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальной сети.

Фото: EPA/CHRISTIAN MONTERROSA
Илон Маск: Введенные из-за COVID-19 меры нарушают права людей

Маск, известный своим экстравагантным юмором, опубликовал фотографию младенца, на лицо которого с помощью фильтра наложены татуировки. Пользователи также вспомнили другой недавний твит Маска, где он заявил о том, что продает все свое имущество, включая дом, и в шуточной форме выразили обеспокоенность судьбой ребенка, у отца которого теперь нет собственного жилища.

Учитывая темперамент основателя SpaceX, сообщество его поклонников с нетерпением ожидало объявления имени мальчика. И, возможно, Маск уже сообщил его в другом сообщении, зашифровав имя как "X Æ A-12 Musk", не уточнив правда, как правильно его произносить. Новый малыш стал шестым ребенком Маска, первые пять родились в браке с его первой женой Жюстин Уилсон.

В мире США

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Посольство РФ осудило отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT
Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса
В Шереметьево экстренно сел пассажирский самолет
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
Как живет кубинская глубинка во время пандемии коронавируса
Французы боятся, что COVID-19 спровоцирует "социальное цунами"