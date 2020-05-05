Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.

"Мама и малыш чувствуют себя хорошо", - написал Илон Маск на своей странице в Twitter.

Немногим позже бизнесмен, отвечая на просьбы подписчиков, разместил фото предположительно родившегося мальчика, которое вызвало неоднозначную реакцию пользователей социальной сети.

Маск, известный своим экстравагантным юмором, опубликовал фотографию младенца, на лицо которого с помощью фильтра наложены татуировки. Пользователи также вспомнили другой недавний твит Маска, где он заявил о том, что продает все свое имущество, включая дом, и в шуточной форме выразили обеспокоенность судьбой ребенка, у отца которого теперь нет собственного жилища.

Учитывая темперамент основателя SpaceX, сообщество его поклонников с нетерпением ожидало объявления имени мальчика. И, возможно, Маск уже сообщил его в другом сообщении, зашифровав имя как "X Æ A-12 Musk", не уточнив правда, как правильно его произносить. Новый малыш стал шестым ребенком Маска, первые пять родились в браке с его первой женой Жюстин Уилсон.