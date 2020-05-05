Источник: Сезон в ФНЛ возобновится не раньше сентября

Следующий сезон Футбольной национальной лиги стартует не раньше сентября.

Как стало известно Metaratings.ru, в лиге предполагают, что такой сценарий начала нового сезона считают одним из приоритетных, учитывая пандемию коронавируса в стране. Также в ФНЛ внимательно изучили опыт других стран, в частности, Китая.

Нынешний сезон ФНЛ был приостановлен 17 марта. На тот момент было сыграно 27 туров из 38. Покинуть лигу по спортивному принципу должны "Текстильщик", "Мордовия", "Факел", "Спартак-2" и "Луч". С чемпионата уже снялись "Луч" и "Армавир".

После заседания общего собрания ФНЛ результаты были зафиксированы по текущему турнирному положению. В РПЛ должны пройти "Ротор", занявший первое место, и "Химки", ставшие вторыми. Решение общего собрания ФНЛ должно быть утверждено исполкомом или бюро исполкома РФС в конце мая.