Кого и как Иверская икона Богородицы спасает от болезней

6 мая Церковь чествует одну из самых почитаемых икон православия - Иверский образ Божьей Матери. И сегодня рассказ о знаменитом лике как никогда актуален. Судите сами: суть праздника, его смысл, в Церкви раскрывается так называемым тропарём - кратким молитвенным песнопением в честь важного события, святого или иконы. Так вот, тропарь Пресвятой Богородице перед Её иконой Иверской в переводе с церковнославянского на русский звучит следующим образом: "От святой иконы Твоей, о Владычица Богородица, излечения и лекарства в изобилии подаются всем с верой и любовью, приходящим к ней. Также и мою болезнь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело излечи благодатью Твоей, Пречистая".

А молитва перед Иверской содержит такие слова: "Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных!". Специально процитировала отрывок молитвы на церковнославянском, чтобы вы смогли почувствовать всю трогательную поэтичность этого обращения к Божьей Матери. Согласитесь, по-русски всё как-то приземлённей: "Мы не имеем (у нас нет) ни иной помощи, ни заступничества, ни утешения, кроме Тебя, о Мать всех скорбящих и обремененных!"

"Не имеем ни иной помощи, ни иного заступничества, ни утешения…", - к Иверской так и обращались: в отчаянии, когда самый край. Неважно, что становилось причиной: всенародные бедствия - неурожаи, войны, эпидемии, или злоключения одного конкретного человека, одной семьи. Особо прославилась Иверская исцелениями больных. В дореволюционной Москве, к примеру, было принято привозить икону в дом болящего, прямо к постели больного - чтобы у чудотворного образа отслужить молебен о здравии. Для этих целей существовала специальная, запряженная шестеркой лошадей, особо украшенная карета - широкая, небесно-голубого цвета, с царскими коронами на дверцах (так описывает её Иван Шмелёв). Москвичи и сам образ считали царственным, украшая его золотым окладом, жемчугами.

Как они любили свою чудотворную икону! Ни одно дело не начиналось без молитвы перед Иверской у Кремля, для которой выстроили специальную часовню. Приходили к образу не только православные. Толстый том, куда записывали случаи чудесной помощи по молитве перед Иверской иконой Божией Матери, хранит истории от католиков, лютеран, иудеев. Богородица брала под свою защиту всех искренно просящих Её помощи: и малых, и великих.

С 1669 года Иверская освящала вход на Красную площадь, и дальше - в Кремль. Сегодня ворота называются Воскресенские, а раньше их звали Неглиненские и Триумфальные: именно через них русские цари торжественно въезжали на Красную площадь.

Петр I, москвич по происхождению, из-за непочтения к Иверской даже навлек на себя недовольство горожан. Вернувшись в 1699 году из своего первого путешествия в Европу, Петр не поехал к Иверской, как это делали до него цари, а поскакал в Лефортово - к Анне Монс. Неизвестно, то ли общественное мнение сыграло свою роль, то ли нашлись внутренние, духовные причины, но уже в 1721 году, после победы в Северной войне и заключения Ништадтского мира, Петр I Иверскую икону уже не игнорировал: торжественный въезд в Кремль при полном стечении народа проходил через Воскресенские ворота, освящаемые любимой москвичами иконой.

С тех пор все императорские особы, прибывавшие в Москву, в том числе и на коронацию, первым делом спешили поклониться московской святыне. Заезжали к ней и перед возвращением в новую столицу. Не зря в книгах того времени образ называли "отрадным перепутьем для всех верующих".

За столетия москвичи настолько привыкли считать Иверскую своей, родной, что почти забылось: образ - список с чудотворной иконы, едва ли не с XII века хранимой на Афоне. Именно Иверский монастырь, над вратами которого помещалась икона, и дал первое имя образу. Второе имя - Вратарница, не трудно догадаться, почему.

Современные исследователи датируют древнюю Иверскую, списки с которой и привезли к нам, первой половиной XI - началом XII веков. Сказания и литературные источники утверждают: образ старше. Предание рассказывает, как в 726 году, когда в Византии шла полным ходом борьба с иконами, один из воинов-иконоборцев по имени Варвар ударил копьем прямо в лик Богородицы. И оттуда, к великому изумлению всех свидетелей кощунственной сцены и особенно самого Варвара, истекла кровь. Поэтому на Иверской иконе Божия Матерь изображена с небольшой раной на правой ланите. Появление иконы на Афоне, в Иверском монастыре, тоже произошло в эпоху иконоборчества.

На Руси о чудотворной иконе прослышали в XVII веке. В начале царствования Алексея Михайловича в Москву для сбора пожертвований приехал настоятель Афонского Иверского монастыря Пахомий. Ближайший друг нашего царя настоятель московского Новоспасского монастыря Никон, будущий знаменитый патриарх, попросил Пахомия прислать в Москву точный список образа. Этот точный список для нас сделал иконописец Иверского монастыря Ямвлих Романов, причем краски для иконы замешивались на святой воде, которой сначала облили доску из кипарисового дерева, предназначенную для написания лика. 13 октября 1648 года Иверскую уже торжественно встречали в Первопрестольной.

Трудно подсчитать, сколько списков чудотворной иконы было сделано за столетия. Каждый храм желал иметь свою Иверскую, но, конечно, Иверскую у Кремля любили особо. К ней стекались толпы. Ее называли сердцем Москвы:

Иверская икона Богородицы, предположительно XVII век.

"А вон за тою дверцей,

Куда народ валит,

Там Иверское сердце,

Червонное, горит.

И льется "Аллилуйя"

На смуглые поля.

Я в грудь тебя целую,

Московская земля",

- писала об Иверской Марина Цветаева.

С 1995 года, когда разрушенная после революции часовня была восстановлена, к Иверской с верой и любовью устремились верующие уже со всех уголков России. Сегодня, к сожалению, для прихожан часовня у Красной площади закрыта. Да и специальную карету, в которой бы чудотворная икона приехала бы в ваш дом, как это было в дореволюционной Москве, не вызовешь.

Но то не повод для уныния, как пошутил один богослов, Господь не зря сотворил компьютерщиков, а потом надоумил их создать Интернет - щелчок мышкой, и на экране появится дивный лик, совсем как в описании Ивана Шмелёва. "Под легкой, будто воздушной, сенью, из претворенного в воздух дерева, блистающая в огнях и солнце, словно в текучем золоте, в короне из алмазов и жемчугов, склоненная скорбно над Младенцем, Царица Небесная…

Вся Она - свет, свет, и все изменилось с Нею, и стало храмом…" С праздником!