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05.05.2020 09:40
Рубрика: Власть

Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году

Текст: Ксения Воронцова

Правительство РФ приняло решение скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам из-за распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина.

Фото: пресс-служба СФ
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Так, согласно документу, субъекты Федерации:

- в 2020 году полностью освобождаются от погашения долга;

- в 2021-2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности в год;

- в 2025-2029 годах будут выплачивать остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Отмечается, что освободившиеся в 2020 году средства регионы смогут направлять на борьбу с COVID-19, на компенсацию снижения доходов.

"Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации", - говорится в пояснительной записке.

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