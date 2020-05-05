Как начать торговать на бирже - объясняют эксперты проекта Минфина

Падение стоимости ценных бумаг из-за двойного шока - обвала цен на нефть и карантинных ограничение - принесло огромные убытки инвесторам и в то же время открыло отличные возможности купить качественные активы с кризисными скидками. Они снова пойдут в рост, когда пройдет пандемия и придет в себя нефтяной рынок.

Эксперты Национального центра финансовой грамотности, консультанты проекта вашифинансы.рф рассказали "РГ", что нужно помнить, если вы никогда не имели дела с биржей, но больше не хотите хранить все деньги в банке под низкие проценты. А повышаться они не будут: Банк России намерен и далее снижать ключевую ставку.

Начинать надо с простых и небольших вложений, чтобы понять, как устроен рынок ценных бумаг. Будет очень опрометчиво инвестировать в акции отдельных компаний или торговать производными финансовыми инструментами, если до этого вы пользовались только банковскими депозитами, советует Виталий Вербицкий. Попытка поймать удачный момент для начала инвестиций сыграет против вас: никто не знает со 100% уверенностью, что будет через месяц или полгода - рост или очередной крах. Опыт лишь говорит, что на долгом периоде финансовый рынок растет, несмотря на периодические кризисы. Поэтому эффективнее придерживаться стратегии регулярного инвестирования. Чтобы получить от нее максимум, важно помнить об оптимальных сроках этой стратегии - от 3 лет и более.

Государство платит премии: как получать по 52 тысячи рублей в год

При таком горизонте вместо обычного брокерского лучше открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Он дает возможность увеличить ваш доход от инвестирования за счет получения налоговых вычетов. Предусмотрены вычет на взносы - тип А и на доход - тип Б.

Большинство выбирает тип А, по которому ежегодно вы имеете право вернуть 13% от суммы внесенных средств на счет, не более 52 тыс. рублей в год и не более суммы уплаченного НДФЛ. Например, за 2019 год с вашего дохода удержали налог 20 тыс. рублей. Вы пополнили ИИС на 50 тыс. рублей и сможете вернуть 6,5 тыс. рублей. А если вы пополнили на 200 тыс. рублей, то 26 тыс. рублей вернуть не получится, так как вы заплатили налог всего на 20 тыс. рублей. Поэтому вернете только 20 тыс. рублей.

Если вы не имеете дохода, который облагается по ставке 13%, то подходит вычет типа Б. По этому типу вычета с вас не будут удерживать налог с дохода от операций по счету при его закрытии. Например, за 3 года инвестиций получили доход 300 тыс. рублей, и если бы у вас был обычный брокерский счет, то пришлось бы заплатить 39 тыс. рублей налога. Но у вас ИИС с вычетом по типу Б, поэтому от налога вы освобождены.

Как одолжить государству: для самых осторожных

Самыми консервативными и надежными инструментами на фондовом рынке считаются облигации: вы точно знаете, когда будут выплачиваться проценты (купоны) по облигации и точно знаете дату, в которую она будет погашена, то есть будет выплачен ее номинал.

Из облигаций самые надежные - государственные. Министерство финансов России выпускает облигации федерального займа (ОФЗ), доходность по ним сейчас составляет 5-5,5% - столько же платят вкладчикам банки, но надо помнить про возможность получить 13% в виде налогового вычета с покупки облигаций на ИИС и про то, что государство гарантирует 100% вложений в свои бумаги, тогда как страховка по вкладам покрывает 1,4 млн рублей. Министерства финансов субъектов Федерации выпускают свои облигации, доходность по ним чуть выше, чем по ОФЗ.

Гарантом по гособлигациям является государство, у него огромные резервы, низкий долг, и в отличие от 90-х годов, сейчас невозможно представить, чтобы государство допустило дефолт.

Есть облигации с постоянным купоном (сумма процентного дохода точно определена и неизменна, например, ОФЗ 26-й серии), облигации с переменным купоном (ставка купона зависит от ставки RUONIA, например, ОФЗ 29-й серии), амортизируемые облигации (часть облигации погашается вместе с выплатой купона, например, ОФЗ 46-й серии), индексируемые ОФЗ (купон по ним небольшой, при этом номинальная стоимость облигации индексируется, например, ОФЗ 52-й серии - индексируется на величину инфляции). Начинающие инвесторы обычно приобретают ОФЗ с постоянным купоном.

Можно рассмотреть корпоративные облигации, но в этом случае следует выбирать только надежные компании с государственным участием, которые давно находятся на рынке и хорошо себя зарекомендовали, предупреждает Наталья Абросимова. Ведь основной риск по облигациям - объявление дефолта эмитента. Впрочем, особенность российского рынка - большинство крупных компаний так или иначе принадлежит государству, и оно спасет их от банкротства даже в самый жесткий кризис.

Как инвестировать в сотни бумаг сразу: биржевые фонды

Если знаний нет совсем, то лучшим вариантом будут фонды на облигации. В России частному инвестору доступны два вида биржевых фондов: ETF и БПИФ, первые отвечают европейскому законодательству, вторые - российский аналог западным ETF.

"Инвестируя в ETF, вы инвестируете в уже готовый портфель, и вам не нужно разбираться в купонной доходности, дюрации и прочих понятиях, - объясняет Долмачёв. - А начать на Московской бирже можно и с 800 рублей, и ETF подходит для ИИС. Увидите, как колеблется цена, когда в ней ваши деньги и получите свой первый опыт. Можно, конечно, отбирать конкретные облигации самому, но это несколько усложняет процесс".

Если срок инвестирования превышает 5 лет, и есть хотя бы минимальный опыт и знания, то стоит рассмотреть инвестиции в акции через ETF. Диверсифицированный портфель снижает риски, и статистика показывает, что мало кому удается обогнать индекс. А инвестиции в ETF это в основном инвестиции в индексы.

По данным Банка России, доходность по биржевым ПИФам по итогам 2019 года достигла 21%.

Один ETF может включать в себя акции тысячи компаний или тысяч облигаций. "Согласитесь, шанс потерять деньги, дав в долг сразу тысяче эмитентов, меньше, чем одному, - говорит Виталий Вербицкий. Кроме ETF на акции и облигации бывают ETF на товары - драгоценные металлы, полезные ископаемые, зерновые культуры и так далее. Существуют фонды недвижимости, альтернативных инвестиций и еще много других. Поэтому, если вы начнете с консервативных фондов на облигации, вам будет куда инвестировать по мере роста вашего опыта. Также ETF помогают снизить риски за счет "вшитой" широкой диверсификации по различным странам, разным валютам, разным отраслям экономик и так далее".

На фондовом рынке Московской биржи обращаются 37 биржевых фондов: 22 БПИФа под управлением российских управляющих компаний и 15 иностранных биржевых инвестиционных фондов на бенчмарки, покрывающие около 50 стран, включая Россию, Казахстан, США, страны Евросоюза, Великобританию, Китай, Японию, Австралию. Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации, инструменты денежного рынка и товарные активы. Торги проводятся в рублях, долларах и евро.

Приобретая биржевые фонды, надо помнить, что управляющие компании берут комиссии за управление (от 0,2 до 2,5%).