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05.05.2020 08:20
Рубрика: Общество

Как понять, что болен коронавирусом, если нет симптомов

Текст: Ольга Игнатова
Половина всех заразившихся коронавирусом в России, по данным Минздрава, не имеют характерных симптомов болезни. А в Москве доля бессимптомных больных доходит до 60 процентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня в мире зарегистрированы легкие формы COVID-19 - у 80 процентов пациентов, средние - у 15 процентов пациентов и тяжелые - у 5 процентов пациентов. Диагностика не всегда возможна. Как же человеку понять, что у него COVID-19? На какие признаки болезни, кроме общеизвестных, нужно сразу же обратить внимание?

- Важные факторы, на которые следует обратить внимание, - это наличие контакта с заболевшим, активное пребывание без защитных средств в местах, где более вероятно наличие заболевших (поликлиники, больницы, социальные объекты), контакт с недавно приехавшим из-за границы, присутствие заболевших в находящихся рядом с вами квартирах, - пояснил "Российской газете" советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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Специалист также напомнил, что даже при незначительном недомогании и небольшом повышении температуры тела стоит не тянуть, а сразу же обращаться к медикам. Если же говорить о главных характерных симптомах коронавируса нового типа - это резкое повышение температуры тела и отсутствие обоняния и осязания.

"Чаще и тяжелее заболевают люди, имевшие более продолжительный контакт с заболевшими, не соблюдавшие мероприятия по защите и дезинфекции, а также имеющие хронические заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, страдающие ожирением, с нарушением иммунитета, причем даже в молодом возрасте и при запоздалом обращении за медицинской помощью", - добавил Малеев.

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