Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян

После снятия ограничений россияне отправятся в путешествия, несмотря на подорожавшие авиабилеты, считают эксперты "РГ".

Стоимость авиаперелетов по России растет второй месяц подряд. В апреле по сравнению с мартом средний чек на перелеты вырос на 27%, сообщили в Biletix. В мае по сравнению с началом апреля средние цены по самым популярным направлениям выросли более чем в два раза, сообщил представитель сервиса Туту.ру.

К лету цены на авиабилеты традиционно растут из-за повышения спроса, отмечают аналитики. Но в этом году, напротив, из-за обвалившего спроса авиакомпании вынуждены распределять себестоимость полета на меньшее число пассажиров за счет роста цен, пояснила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Несмотря на повышение цен, россияне все равно полетят, когда будут сняты ограничения, считает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. "Люди целый месяц сидели по домам, им надо куда-то поехать летом, тем более, что в России немного популярных направлений", - сказал он.

"Реализация отложенного спроса в результате массового отказа от перелетов приведет к росту пассажиропотока", - соглашается Наталья Чуркина. С другой стороны, замечает она, на восстановление уровня доходов граждан потребуются месяцы, если не годы, что будет сдерживать расширение спроса на поездки, тем более по более высоким ценам.

Спрос на авиабилеты также будет зависеть также от стоимости железнодорожных билетов. Если стоимость авиабилетов окажется намного выше стоимости билетов на поезд, то люди просто предпочтут поезд, считают эксперты.