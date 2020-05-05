Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян

Новости

Власти США опровергли информацию о резком росте смертности от COVID-19 04:57
В Приморье спасли рыбаков, которых уносило в море 04:19
Япония выделит 800 миллионов долларов на вакцину от коронавируса 04:15
Почти 400 россиян вылетели из Лос-Анджелеса в Москву 03:38
89 россиян доставлены из Вьетнама во Владивосток 03:27
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом 02:55
Найден возможный способ ускорить создание вакцины от COVID-19 02:30
Цена на нефть марки Brent выросла на 8 процентов 02:21
В США сильный ветер оставил без света 130 тысяч потребителей 01:50
Более 300 калининградских медиков отказались работать из-за COVID-19 01:44
Удары по военным объектам на востоке Сирии нанес Израиль 01:32
Жертвами коронавируса в мире стали более четверти миллиона человек 00:53
Окраины сирийского Алеппо подверглись ракетному обстрелу 00:28
Туризм в Непале из-за коронавируса оказался на грани банкротства 04.05.2020
Ученые пересмотрели уровень смертности от Юстиниановой чумы 04.05.2020
В Пакистане придумали, что делать с потерявшими работу из-за коронавируса 04.05.2020
СМИ: В США спрогнозировали удвоение смертности от коронавируса к 1 июня 04.05.2020
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 04.05.2020
Минздрав утвердил порядок общественного контроля в психиатрических больницах 04.05.2020
Минобороны опубликовало новые данные о заразившихся COVID-19 04.05.2020
Семака не устроил предложенный вариант контракта с "Зенитом" 04.05.2020
Австрия мобилизует резервистов 04.05.2020
Дворкович прогнозирует появление "экономических островов" после пандемии 04.05.2020
Федор Смолов отправился в Испанию 04.05.2020
В новые правила международных перелетов могут включить томографию 04.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Цифровой пропуск на майские: как оформить или продлить его в Москве
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
Как отпраздновать День Победы в условиях самоизоляции
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
ВГИК сегодня: Какую дистанцию должны держать в кино
05.05.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян

Текст: Евгений Гайва
После снятия ограничений россияне отправятся в путешествия, несмотря на подорожавшие авиабилеты, считают эксперты "РГ".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Стоимость авиаперелетов по России растет второй месяц подряд. В апреле по сравнению с мартом средний чек на перелеты вырос на 27%, сообщили в Biletix. В мае по сравнению с началом апреля средние цены по самым популярным направлениям выросли более чем в два раза, сообщил представитель сервиса Туту.ру.

К лету цены на авиабилеты традиционно растут из-за повышения спроса, отмечают аналитики. Но в этом году, напротив, из-за обвалившего спроса авиакомпании вынуждены распределять себестоимость полета на меньшее число пассажиров за счет роста цен, пояснила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Отели и санатории Крыма сохранили половину броней на лето
Фото: iStock
В России этим летом ожидается бум сельского туризма

Несмотря на повышение цен, россияне все равно полетят, когда будут сняты ограничения, считает замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук Даниил Квон. "Люди целый месяц сидели по домам, им надо куда-то поехать летом, тем более, что в России немного популярных направлений", - сказал он.

"Реализация отложенного спроса в результате массового отказа от перелетов приведет к росту пассажиропотока", - соглашается Наталья Чуркина. С другой стороны, замечает она, на восстановление уровня доходов граждан потребуются месяцы, если не годы, что будет сдерживать расширение спроса на поездки, тем более по более высоким ценам.

Спрос на авиабилеты также будет зависеть также от стоимости железнодорожных билетов. Если стоимость авиабилетов окажется намного выше стоимости билетов на поезд, то люди просто предпочтут поезд, считают эксперты.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Более 300 калининградских медиков отказались работать из-за COVID-19
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Цена на нефть марки Brent выросла на 8 процентов
Глава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом
В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам