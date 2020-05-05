Какую программу в режиме самоизоляции предлагают Музеи Московского Кремля

Но вначале стоит выбрать приличествующий случаю экипаж. И первое, на что на что стоит обратить внимание, - колымага времен Уильяма Шекспира, подаренная английским послом Томасом Смитом от лица английского короля Якоба I (сына казненной Марии Стюарт и племянника королевы Елизаветы) первому избранному народом царю Борису Годунову.

Это теперь в русском языке слово "колымага" звучит как приговор, а в стародавние времена это был просто вид экипажа на двух человек, без стеклянных окошек, но с бархатными занавесями, без поворотного круга и без места для кучера. Словом, по конструкции это был очень функциональный, почти минималистичный экипаж. Кучер восседал на одной из лошадок, что везли царскую карету, а если ее надо было разворачивать, то под рукой всегда были слуги. Насколько функциональна была конструкция, настолько великолепен был дизайн. Деревянная резьба не только украшает кузов, но и опоясывает всю карету. Не резьба, а целая поэма. К слову, сюжеты и мотивы резьбы обнаруживают много общего как с сюжетами "Освобожденного Иерусалима" Торквато Тассо, так и с гравюрами знаменитого итальянца Антонио Темпеста. Это было поистине царский подарок. Сохранившихся аналогов ему не так уж много - разве что карета короля Испании Филиппа II, на которой он въезжал в Лиссабон во время коронации еще и на трон Португалии.

История этого старейшего экипажа в собрании Оружейной палаты замечательна еще и тем, что посол, вручив его царю Борису в октябре 1604 года, уезжал из страны, когда царь скоропостижно скончался от апоплексического удара и вокруг московского трона уже кипели нешуточные страсти. Неудивительно, что отчет о дипломатическом вояже, над которым трудился явно человек начитанный и с воображением, говорят, стилистически напоминает шекспировского "Гамлета".

Увлекательный рассказ о карете, на которой Борису Годунову, видимо, не пришлось ездить, открывает новый цикл онлайн-лекций Музеев Московского Кремля "Биография царской сокровищницы", то бишь Оружейной палаты. История вещей, судьбы людей, политические страсти и мастерство художников тут будут сплетены воедино. Хорошо бы, чтобы эти лекции, которые можно увидеть сейчас на youtube, были сделаны еще и как подкасты. Это может потребовать более изощренного аудиосопровождения. Но уж больно хорош замысел цикла, чтобы оставлять его только на youtube. В конце концов самоизоляция когда-нибудь закончится, а возможность послушать за рулем историю самого роскошного и самого древнего экипажа в Кремле была бы классным бонусом от Музеев Кремля.

Надо сказать, что под хэштэгом # Музеи Кремля с вами собраны не только лекции, фильмы и материалы о самых интересных проектах. Тут можно посмотреть коллекции онлайн, а можно "побродить", например, по Успенскому собору или рассмотреть старинные шеломы и шпоры, найденные при раскопках (раздел "Клады и древности"…

Кроме виртуальных туров, есть и мастер-классы для детей, и игра "Угадайка".

Если вы знаете, как называли итальянцев на Руси в средние века, то вас наверняка заинтересует проект "Знаменитые резиденции правителей Европы". Ссылка на рассказ про волшебные дворцы Альгамбры у меня почему-то не открылсь (будем считать, глюк моего планшета!), но зато рассказ о дворцах Неаполя и Южной Италии времен Ренессанса заворожил с самого начала.

И, конечно, продолжением может стать цикл лекций о "Королевских дворах Европы". Вообще, этот цикл, так же, к слову, как и циклы, посвященные Борису Годунову и Петру I, таит множество открытий. Cюжет о "ренессансном дворе Генриха VIII" звучит провокативно даже для историков культуры. Неожиданным для многих будет и история про страстное увлечение Петра I работой на токарном станке. Он делал вещи совершенно фантастические, которые дарил, например, своему союзнику в борьбе со шведами польскому королю Августу Сильному, бывшему по совместительству еще и курфюстом Саксонии. Словом, токарный станок - буквально царский инструмент.

Для тех, кто никак не хочет забыть об опасностях настоящего, - цикл "Опасные времена".

Здесь вас поджидают рассказы об эпидемиях и истории гигиены, физическом воспитании царских отпрысков и о банях средневекового Кремля, "чумных колоннах" в честь избавления от страшных болезней, косметике и врачебном искусстве XVI века…

Но лично я все же предпочла бы возможность возвращения к музейным блокбастерам, будь то французская выставка "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель" (2017), блистательно сделанный проект "Владыки океана. Сокровища португальской империи XVI-XVIII вв." (декабрь 2017- февраль 2018) или китайская выставка "Сокровища дворца Гугун" (2018).

Формат онлайн, похоже, работает эффектно не только в анонсирующем жанре музейного трейлера, но и в расширенном формате для тех, кто ценит послевкусие выдержанных воспоминаний.