Ким Чен Ын награжден российской юбилейной медалью Победы

Глава КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Об этом сообщило посольство России в Северной Корее на своей странице в Facebook. Отмечается, что награждение северокорейского лидера состоялось в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

"За большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", говорится в сообщении посольства.

Российское диппредставительство сообщило, что 5 мая во Дворце съездов Мансудэ посол России Александр Мацегора в торжественной обстановке передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.

"Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества", - подчеркнули в посольстве.