Киргизии выделят 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Азиатский банк развития (АБР) выделит Киргизии грант в размере 50 млн долларов на борьбу с коронавирусом. По информации офиса данного международного финансового института, выделенные средства поступят в республику в рамках одобренной программы "Активное реагирование и поддержка расходов".

Как было заявлено в официальном сообщении АБР, большая часть финансовой помощи будет направлена на самые неотложные меры, которые принимает правительство республики, чтобы смягчить последствия пандемии. К ним относится поддержка социально уязвимых граждан Киргизии, а также стимулирование малого и среднего бизнеса.

"Программа, предложенная АБР, является частью комплексного и интегрированного пакета поддержки и направлена на оказание помощи в целях решения неотложных потребностей правительства, одновременно закладывает основу для структурных реформ, которые помогут Кыргызстану противостоять внешним вызовам в будущем", - отметил глава офиса АБР в Киргизии Масацугу Асакава.

Пакет включает льготный кредит на 25 млн долларов от АБР и грант на такую же сумму из средств Азиатского фонда развития.

Напомним, в апреле 2020 года АБР утвердил чрезвычайную медицинскую помощь КР в размере 200 тысяч долларов, которые пошли на закупку медикаментов и оборудования по линии ЮНИСЕФ.