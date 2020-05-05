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05.05.2020 14:19
Рубрика: Общество

Китайцы запустили тяжелую ракету с кораблем нового поколения

Текст: Наталия Ячменникова

Китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5 B" (CZ-5B) стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Южно-Китайском море. Как сообщает CGTN, запуск прошел успешно. Это первый старт ракеты CZ-5 в модификации для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

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Первый запуск ракеты состоялся в ноябре 2016 года. Всего же запусков CZ-5 было три, два из которых прошли успешно. Последний запуск ракеты - в декабре 2019 года.

Сейчас на ракете установлен опытный образец пилотируемого космического корабля нового поколения. Он состоит из обитаемой капсулы и служебного модуля. Последний выполнен многоразовым с заменяемым тепловым щитом.

Китайский корабль разработан для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию. Он рассчитан на перевозку до шести космонавтов. Согласно проекту, масса корабля составит от 14 до 20 тонн в зависимости от версии.

Миссия примечательна тем, что это не только первый полет для новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B", но также и первый испытательный запуск прототипа нового пилотируемого космического корабля (Crew Spacecraft), в будущем он должен будет доставлять экипаж на орбиту, но испытательный полет - непилотируемый, - сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Планируется, что ракета-носитель "Чанчжэн-5B" будет использоваться для доставки модулей китайской окололунной космической станции.

С 2003 года Китай запустил в космос шесть пилотируемых кораблей "Шэньчжоу" и две орбитальные станции "Тяньгун". На орбите побывали 11 китайских тайкунавтов.

Тяжелую ракету CZ-5 планируется использовать для запуска компонентов перспективной китайской орбитальной станции, а также для полетов автоматических станций к Луне и Марсу.

Версия ракеты CZ-5B, рассчитанной для вывода полезной нагрузки массой до 25 тонн на низкую околоземную орбиту, имеет стартовую массу 837 тонн при длине 53,7 метра и диаметре 3,35 метра без боковых ускорителей.

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