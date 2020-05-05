Когда завершится учебный год в школах

Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения учебного года-2019/20. Они выстроены так, чтобы сохранить полноценные летние каникулы. Для 1-8-го классов рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая (для пятидневки и шестидневки). Для 10-х классов - завершить образовательные программы до 29 мая / 30 мая. 9-м и 11-м классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня.

- Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты. И сейчас ведем процесс подготовки учебного года так, чтобы учащиеся не выпадали из общей программы и в то же время программа не превысила допустимые нагрузки, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

При этом в министерстве подчеркнули: окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает сам. К примеру, в Хабаровском крае ученики началки ушли на каникулы еще в середине апреля. А вот московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая. После этого занятия продолжатся дистанционно - участвовать в них можно будет по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и оценок. Ученики 9-х и 11-х классов продолжат дистанционно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ с 18 по 29 мая.

Что с экзаменами? Об отмене ЕГЭ речь не идет - его собираются писать почти 800 тысяч ребят. Но, возможно, в зависимости от развития эпидемической ситуации сроки Единого госэкзамена могут быть сдвинуты еще раз. Окончательное решение будет принято после майских праздников.

Учеников девятых классов могут освободить от ОГЭ и выдать аттестат по текущим оценкам

- Зачисление в вузы мы не можем провести без ЕГЭ. Пока принято решение проводить экзамены с 8 июня, - рассказал Сергей Кравцов. - Но я не исключаю, что после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано. Во главу угла мы должны ставить здоровье школьников. И проводить экзамен только тогда, когда будем полностью уверены в том, что это безопасно. Я не исключаю перенос срока Единого государственного экзамена на более поздние сроки.

А вот для выпускников девятых классов - интересная новость. Пока что планируется, что они будут сдавать только два обязательных ОГЭ - русский с математикой, причем смогут это сделать в своей же школе. Но, как заявил министр просвещения Сергей Кравцов, обсуждается вариант и отмены ОГЭ, получения аттестата за девятый класс только на основе школьных годовых отметок. "Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам".

Кстати, приемная кампания в колледжах и техникумах тоже в этом году пройдет по-новому. Согласно проекту приказа минпросвещения, подавать заявление о приеме и документы в колледж можно будет по обычной почте или электронной почте, через сервисы региональных порталов госуслуг.