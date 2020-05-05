Корейские гостиницы зажгли окна номеров в поддержку борьбы с COVID-19

Хотя эпидемия коронавируса в Южной Корее уже явно идет на спад, но в полной мере стали ощущаться негативные экономические последствия COVID-19. Одной из наиболее пострадавших сфер оказался гостиничный бизнес. В настоящий момент показатель заполняемости даже самых популярных отелей составляет десять и менее процентов, что заставило многие гостиницы вообще закрыться.

Те же гостиницы, которые продолжают работать, терпят серьезные убытки, но решили поддержать оригинальной акцией жителей страны в их борьбе с коронавирусом.

Сейчас по вечерам ряд крупнейших отелей южнокорейской столицы зажигают в определенном порядке свет в номерах с тем, чтобы на фасаде гостиницы появлялись соответствующие гигантские слова и символы. Так, гостиница Lotte в самом центре Сеула "выкладывает" слова "вместе", "ждем", "надежда", "не сдаемся" и другие, каждый день меняя слово.

Ждем. Фото: Олег Кирьянов/ РГ

В этой акции участвуют еще несколько дорогих отелей Сеула. Millenium Hilton, как удалось выяснить "РГ", зажигает свет в номерах так, чтобы образовывалась фигура сердца. Seoul Garden Hotel радует по вечерам словами "вместе", имея в виду "вместе мы обязательно победим коронавирус" или "надежда" - "не теряем надежду". В день же парламентских выборов была свет был зажжен в номерах так, что получился знак, символизирующий печать, которую ставят на бюллетенях.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ

"Конечно, мы бы предпочли, чтобы свет во всех номерах горел естественным способом, благодаря проживающим в них гостям, но в настоящее время это пока сложно, потому пытаемся хоты бы так поддержать нашу страну и наш народ", - пояснил один из сотрудников гостиницы Lotte. Он добавил, что гостиницы для привлечения клиентов идут и на иные акции, типа "проживание в течение двух ночей по цене одной", предлагая скидку на еду в ресторанах отелей и многие другие.