Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих

Ученые Пастеровского института Кореи обнаружили два потенциально эффективных препарата для лечения коронавируса.

За основу исследователи взяли 48 препаратов из числа уже одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) для других целей. Дело в том, что применение уже одобренных FDA препаратов позволяет быстро запустить их в работу.

По мнению ученых, именно репозиционирование лекарственных средств является единственным возможным вариантом для немедленного решения глобальной проблемы COVID-19, сообщает журнал Американского общества микробиологии Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Эксперименты проводились на стандартной модельной клеточной линии, выделенной из клеток почек африканской зеленой мартышки, которые обычно используются для выращивания вирусов для производства вакцин.

Все 48 препаратов прошли скрининг уже на предмет возможности лечения коронавирусной инфекции. Из них были выявлены 24 потенциальных кандидата противовирусных препаратов против инфекции ОРВИ-ков-2, но большинство показали очень низкий микромолярный IC50s.

В результате исследования были выявлены два препарата, эффективно воздействующие на вирус Covid-19, - никлозамид и циклесонид.

Никлозамид - это антигельминтное (противоглистное) средство, противовирусная активность которого была отмечена еще в отношении вирусов SARS и MERS. Но оно имеет существенный недостаток - низкую абсорбцию, которая уменьшает силу действия препарата, при повышении же дозировки усиливается токсичность препарата. Ученые делают вывод, что никлозамид можно будет применить, если будет найден способ доставки препарата непосредственно к клеткам-мишеням.

Циклесонид - это ингаляционный кортикостероид, его применяют для лечения астмы и аллергического ринита, может быть использован как оружие против вирусного белка и эффективное противовоспалительное средство.

"Противовоспалительная активность может играть решающую роль в ослаблении так называемого цитокинового шторма - избыточной иммунной воспалительной реакции, которая зачастую становится причиной смерти пациентов с Covid-19", - сообщают ученые. Как доработать данное средство, чтобы целенаправленно использовать его против Covid-19, - следующая задача для исследователей.