Новости

Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади 18:45
Трамп отрицает причастность правительства США к вторжению в Венесуэлу 18:25
Пациентское сообщество предложило наблюдать за заболевшими удаленно 18:25
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 18:22
Глава Нижнего Новгорода попросил об отставке 18:20
Настоящие трудяги: кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам 18:15
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим 18:13
Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 17:55
Видео: Летучие мыши оккупировали экскурсионные пещеры Крыма 17:41
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 17:40
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель 17:26
Корейские гостиницы зажгли окна номеров в поддержку борьбы с COVID-19 17:22
Ученые синтезировали антитело против коронавируса 17:20
Путин выразил соболезнования семье генерального конструктора Микрина 17:13
Фото: Десятки советских раритетных авто нашли в финском лесу 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 19:36
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих

Текст: Лариса Ионова

Ученые Пастеровского института Кореи обнаружили два потенциально эффективных препарата для лечения коронавируса.

За основу исследователи взяли 48 препаратов из числа уже одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) для других целей. Дело в том, что применение уже одобренных FDA препаратов позволяет быстро запустить их в работу.

По мнению ученых, именно репозиционирование лекарственных средств является единственным возможным вариантом для немедленного решения глобальной проблемы COVID-19, сообщает журнал Американского общества микробиологии Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Фото: iStock
Ученые синтезировали антитело против коронавируса

Эксперименты проводились на стандартной модельной клеточной линии, выделенной из клеток почек африканской зеленой мартышки, которые обычно используются для выращивания вирусов для производства вакцин.

Все 48 препаратов прошли скрининг уже на предмет возможности лечения коронавирусной инфекции. Из них были выявлены 24 потенциальных кандидата противовирусных препаратов против инфекции ОРВИ-ков-2, но большинство показали очень низкий микромолярный IC50s.

В результате исследования были выявлены два препарата, эффективно воздействующие на вирус Covid-19, - никлозамид и циклесонид.

Никлозамид - это антигельминтное (противоглистное) средство, противовирусная активность которого была отмечена еще в отношении вирусов SARS и MERS. Но оно имеет существенный недостаток - низкую абсорбцию, которая уменьшает силу действия препарата, при повышении же дозировки усиливается токсичность препарата. Ученые делают вывод, что никлозамид можно будет применить, если будет найден способ доставки препарата непосредственно к клеткам-мишеням.

Циклесонид - это ингаляционный кортикостероид, его применяют для лечения астмы и аллергического ринита, может быть использован как оружие против вирусного белка и эффективное противовоспалительное средство.

"Противовоспалительная активность может играть решающую роль в ослаблении так называемого цитокинового шторма - избыточной иммунной воспалительной реакции, которая зачастую становится причиной смерти пациентов с Covid-19", - сообщают ученые. Как доработать данное средство, чтобы целенаправленно использовать его против Covid-19, - следующая задача для исследователей.

Общество Здоровье Общество Наука Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал о его самочувствии
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание