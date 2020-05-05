Лукашенко показали белорусский родстер, способный конкурировать с Tesla

Экспериментальный образец двухместного электромобиля-кабриолета, созданный белорусскими конструкторами, вызвал высокую оценку у Александра Лукашенко, сообщает 5 мая его пресс-служба, уточняя, что президент ознакомился во вторник с экспозицией отечественных разработок в области электротранспорта.

По утверждению разработчиков, этот родстер, легкий и маневренный, сможет в будущем посоревноваться с Tesla. Во-первых, он относится с классу М1 и обладает улучшенными динамическими характеристиками. А главное, он способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние в 270 км без подзарядки.

Кроме того, главе государства представили образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе. Он высоко оценил опытный образец и поручил оснастить аналогичной новинкой ледовые арены страны. "Мы сформируем заказ, но, чтобы качество было!" - жестко предупредил изготовителей Лукашенко.

Как уже информировал "СОЮЗ", подробно ознакомился президент и с новыми разработками аккумуляторных батарей, а также зарядных станций различного назначения - от мощных стационарных до компактных вариантов для использования в личных гаражах, уточняют новостные источники. Рассказали белорусскому лидеру и о разработке лазерного дальномера, позволяющего увеличить точность ударов с беспилотников.

В числе новинок, которые были представлены главе государства, был и беспилотный вертолет Eye Sky производства "КБ Беспилотные вертолеты". По данным изготовителей, его можно считать первым мире, учитывая, что только восемь стран занимаются разработками беспилотных машин массой более 100 кг. Более того, к лету текущего года компания планирует изготовить беспилотный вертолет массой 700 кг, близкий аналог которого пока есть только в США.