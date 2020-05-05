Международный фестиваль EverArt Weekend впервые пройдет онлайн

В этом году Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend впервые пройдет в России в онлайн-формате. Главной темой культурного марафона станет "Искусство на расстоянии", а основной площадкой - платформа "Яндекс.Коллекции", где с 5 по 7 июня российские и зарубежные художники представят свои работы и виртуальные выставки.

В программе фестиваля EverArt Weekend запланированы показы фото- и видеоработ, документации перформансов, онлайн-встречи с галеристами, виртуальные прогулки по студиям художников и домам коллекционеров, общение с кураторами и звездами арт-сцены.

"Миссия фестиваля - сделать современное искусство доступным и понятным для каждого. Изоляция нам очень на руку - за счет возможностей современных технологий мы планируем расширить географию участников и число гостей", - цитирует ТАСС организатора фестиваля EverArt Weekend и основательницы арт-агентства Everal Люси Виноград.

По ее словам, неважно, в каком формате проходит фестиваль, неизменным всегда остается высокая концентрация эмоций, которая сопровождает "потребление" арт-объектов. Ведь фундамент для восприятия, понимания искусства и взаимодействия с ним создает сам зритель.

В прошлом году фестиваль объединил 30 музеев и галерей, которые представили более 10 тысяч работ российских художников. На этот раз организаторы ожидают, что количество участников увеличится. Виртуальные двери перед посетителями откроют центр современного искусства "Винзавод", арт-пространство Cube, музей АРТ4, галерея RuArts, галерея "ГУМ-Red-Line", центр современного искусства "МАРС", фонд In Artibus, галерея "Анна Нова", Музей стрит-арта и многие другие.

В пресс-службе фестиваля пояснили, что формат "фестиваля-бродилки" предполагает большое разнообразие виртуальных туров по выставкам, пространствам галерей и их запасникам. Зрители смогут оказаться в гуще арт-тусовки и лично пообщаться с авторами и кураторами выставок во время прямых трансляций.

Впервые истинные любители современного искусства смогут совершить онлайн-поход в мастерские и квартиры художников и коллекционеров. Побывать, например, в замке-мастерской художницы-сварщицы Александры Weld Queen или в студии художника Вовы Перкина, находящейся в известном доме Наркомфина.

Коллекционер, галерист и создатель арт-аукциона "Шар и крест" в Facebook Максим Боксер в рамках образовательной программы представит выставку-инсталляцию "Мечта коллекционера" и расскажет, как современные художники уживаются с художниками-классиками в разных типах коллекции.

Мультимедийный сайнс-арт-проект "Нейросетевая апофения", подготовленный в сотрудничестве с петербургским онлайн-аукционом и галереей Art&Science и Digital Art - Kur Future Lab соберет на онлайн-выставке произведения художников, созданные с помощью нейросетей. Хэдлайнером станет французская арт-группа Obvious. Участие в этом проекте примут художники из Великобритании Анна Думитриу и Алекс Мей, а также американский художник и кандидат наук в области биофизики и разработчик компании Google Май Тика.

В рамках профессиональной программы фестиваля запланированы дискуссии, круглые столы, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в области современного искусства, науки и технологий.