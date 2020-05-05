Международный фестиваль EverArt Weekend впервые пройдет онлайн

Новости

Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади 18:45
Трамп отрицает причастность правительства США к вторжению в Венесуэлу 18:25
Пациентское сообщество предложило наблюдать за заболевшими удаленно 18:25
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 18:22
Глава Нижнего Новгорода попросил об отставке 18:20
Настоящие трудяги: кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам 18:15
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим 18:13
Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 17:55
Видео: Летучие мыши оккупировали экскурсионные пещеры Крыма 17:41
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 17:40
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель 17:26
Корейские гостиницы зажгли окна номеров в поддержку борьбы с COVID-19 17:22
Ученые синтезировали антитело против коронавируса 17:20
Путин выразил соболезнования семье генерального конструктора Микрина 17:13
Фото: Десятки советских раритетных авто нашли в финском лесу 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 16:59
Рубрика: Культура

Международный фестиваль EverArt Weekend впервые пройдет онлайн

Текст: Наталья Лебедева
В этом году Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend впервые пройдет в России в онлайн-формате. Главной темой культурного марафона станет "Искусство на расстоянии", а основной площадкой - платформа "Яндекс.Коллекции", где с 5 по 7 июня российские и зарубежные художники представят свои работы и виртуальные выставки.

В программе фестиваля EverArt Weekend запланированы показы фото- и видеоработ, документации перформансов, онлайн-встречи с галеристами, виртуальные прогулки по студиям художников и домам коллекционеров, общение с кураторами и звездами арт-сцены.

Фото: kinopoisk.ru
Как Чайковского видит мировой и отечественный кинематограф

"Миссия фестиваля - сделать современное искусство доступным и понятным для каждого. Изоляция нам очень на руку - за счет возможностей современных технологий мы планируем расширить географию участников и число гостей", - цитирует ТАСС организатора фестиваля EverArt Weekend и основательницы арт-агентства Everal Люси Виноград.

По ее словам, неважно, в каком формате проходит фестиваль, неизменным всегда остается высокая концентрация эмоций, которая сопровождает "потребление" арт-объектов. Ведь фундамент для восприятия, понимания искусства и взаимодействия с ним создает сам зритель.

В прошлом году фестиваль объединил 30 музеев и галерей, которые представили более 10 тысяч работ российских художников. На этот раз организаторы ожидают, что количество участников увеличится. Виртуальные двери перед посетителями откроют центр современного искусства "Винзавод", арт-пространство Cube, музей АРТ4, галерея RuArts, галерея "ГУМ-Red-Line", центр современного искусства "МАРС", фонд In Artibus, галерея "Анна Нова", Музей стрит-арта и многие другие.

В пресс-службе фестиваля пояснили, что формат "фестиваля-бродилки" предполагает большое разнообразие виртуальных туров по выставкам, пространствам галерей и их запасникам. Зрители смогут оказаться в гуще арт-тусовки и лично пообщаться с авторами и кураторами выставок во время прямых трансляций.

Впервые истинные любители современного искусства смогут совершить онлайн-поход в мастерские и квартиры художников и коллекционеров. Побывать, например, в замке-мастерской художницы-сварщицы Александры Weld Queen или в студии художника Вовы Перкина, находящейся в известном доме Наркомфина.

Фото: Игорь Михалев/ РИА Новости
Бит-квартет "Секрет" дал онлайн-концерт одновременно из Петербурга и Парижа

Коллекционер, галерист и создатель арт-аукциона "Шар и крест" в Facebook Максим Боксер в рамках образовательной программы представит выставку-инсталляцию "Мечта коллекционера" и расскажет, как современные художники уживаются с художниками-классиками в разных типах коллекции.

Мультимедийный сайнс-арт-проект "Нейросетевая апофения", подготовленный в сотрудничестве с петербургским онлайн-аукционом и галереей Art&Science и Digital Art - Kur Future Lab соберет на онлайн-выставке произведения художников, созданные с помощью нейросетей. Хэдлайнером станет французская арт-группа Obvious. Участие в этом проекте примут художники из Великобритании Анна Думитриу и Алекс Мей, а также американский художник и кандидат наук в области биофизики и разработчик компании Google Май Тика.

В рамках профессиональной программы фестиваля запланированы дискуссии, круглые столы, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов в области современного искусства, науки и технологий.

Культура Арт Актуальное искусство Гид-парк

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал о его самочувствии
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома