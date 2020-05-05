Министр просвещения рассчитывает на открытие школ 1 сентября

В Министерстве просвещения рассчитывают, что 1 сентября школы откроют двери для учеников и вернутся к традиционному обучению. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире программы "Диалог" (проект телеканала "Россия 24" и Правительства России), где выступил вместе с главой Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу.

- Вопрос, который нам задавали многие родители: "Не будет ли всегда дистанционное обучение?" Этого не будет, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Мы никогда не откажемся от традиционной школы и традиционных уроков. Никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом. Как только позволит эпидемическая ситуация, надеемся, что с первого сентября школа откроет свои двери, учащиеся сядут за парты. Представляю, какая радость будет у всех: и школьников, и у родителей.

По словам министра, сегодня очень многие родители поняли ценность школы, значимость работы учителя. При этом опыт дистанционных занятий может быть использован для обучения детей, у которых есть проблемы со здоровьем, которые не смогут посещать школы.

- Мы должны проанализировать, как использовать дистанционные технологии для поддержки традиционного обучения. Именно с точки зрения решения тех проблем, которые есть. Ну например, используются информационные технологии для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья. То же самое, допустим, если ребенок заболел, - рассказал Сергей Кравцов. - Повышение квалификации учителей, те же родительские собрания, когда не всегда родители могут присутствовать, зачастую это тоже важно.