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05.05.2020 13:36
Рубрика: Культура

На цифровых платформах выходит аниме "Форма голоса"

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня на цифровых платформах пройдет премьера аниме "Форма голоса". Этот анимационный полнометражный фильм, который длится более двух часов, - экранизация одноименного комикса-манги Еситоки Оимы, созданная студией Kyoto Animation. Режиссер аниме - Наоко Ямада, автор сценария - Рэйко Есида.

Конечно, перед просмотром, следует обратить внимание на то, что в наши дни анимация приобретает особое значение. И не только потому что такой язык понятен без перевода в разных странах. Просто в этом формате кинопроизводство не останавливается. И поэтому очень важно не просто создавать мультипликационные фильмы и комиксы, но и наполнять их смыслом. Понятно, что фильм по комиксу Еситоки Оимы готовился ранее, чем все остановилось. И, конечно же, создатели этого фильма хотели бы, чтобы он вышел на больших экранах. Однако, смотрим мы это аниме сейчас лишь дома, имея возможность погрузиться целиком в странную, но многозначную историю любви.

Фото: instagram.com/ nattotwister
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В школу, в обычный класс пришла девочка Нисимия, которая не слышит. Разговаривает она также плохо, но, по крайней мере, может это делать. Слуховой аппарат помогает ей отдаленно различать звуки, но мама ее уже буквально разорилась, покупая это необходимое оборудование. Девочку начал травить мальчишка-задира Исида, который сломал... восемь слуховых аппаратов. Большинство часто занимает сторону сильного - к травле - буллингу присоединились многие в классе. И девочка вынуждена была сменить школу, не в силах больше выносить тех, кто злом отвечает на ее добрые намерения.

...Прошло всего несколько лет. Дети повзрослели и перешли в старшую школу. И вдруг тот самый мальчишка - хулиган вдруг осознал, что не может забыть ту, которой он принес столько боли и обиды. В надежде встретиться и объясниться с ней он начал учить язык жестов. Но, как выяснилось, и девочка Исидо не забыла. И, конечно же, он связан у нее с душевной травмой и видеть она его с одной стороны не хочет, но с другой - надеется, что дружба и любовь оставят в этом пареньке только хорошее. Однако, есть еще их одноклассники, которые также повзрослели, и теперь остракизму подвергается Исида - за то, каким он был в детстве. Теперь он - изгой.

Отличительная черта аниме - эти мультфильмы очень стильны и живописны. Каждый цвет и предмет имеет значение. Символов в "Форме голоса" столько, что не разгадать все. И все они, по сути, новая форма слов. Цветет сакура и девушка Нисимия с розовыми волосами вступает в пору своей юности. Она любит кормить птиц, наслаждаться природой и расцветает вместе с ней. Бывший обидчик хочет, во что бы то ни стало, ее увидеть, извиниться, найти с ней общий язык. Это и происходит, но зритель вместе с создателями мультфильма совершает долгое путешествие по реке чувств и отношений, прежде чем эти двое поймут друг друга.

Фото: Студия "Мельница"
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В психологии есть книги, которые поясняют, что мужчина и женщина разговаривают на разных языках, и порой им нужен переводчик, чтобы они договорились. В аниме "Форма голоса" дело даже не в том, что девушка - глухая. Глухим по отношению к чувствам и просьбам другого может быть любой человек, даже тот, кто слышит очень хорошо. Молодые люди в фильме не могут выразить себя так, как им хочется. Ни на языке жестов. Ни на языке слов. Они лишь учатся разговаривать и договариваться - то, что и иным взрослым не под силу. И эти оттенки комплексов, эмоций, переживаний, их тончайшие нюансы и наблюдает зритель. Можно сравнить "Форму голоса" с фильмом "Сумерки". И эта картина идеально подходит для подростков и молодых людей, и смотреть за развитием отношений главных героев не надоедает. В аниме есть эпизод с американскими горками, так вот герои словно все время на них. Их бросает то в жар, то в холод, но радует то, что выразить свои намерения им все же удается.

Кстати, в аниме есть и полезная практическая сторона. Зрители вполне могут начать учить язык жестов благодаря фильму. А потом продолжить, если посчитают, что это им необходимо, чтобы выразить себя, и чтобы мир их, наконец-то, понял. Хотя бы самые близкие люди.

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