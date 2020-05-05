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05.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Назван "потолок" укрепления рубля

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Курс доллара заметно укрепился на торгах в понедельник и в четверг. Против рубля играл сразу ряд факторов. Наиболее заметным было отсутствие Банка России, который не проводил интервенций по продаже валюты за рубли. Кроме того, мировые рынки снижались большую часть времени, усиливая тягу из российских активов в зарубежные гособлигации, дополнительно подсвечивая необходимость вливаний валюты на рынки от центробанка. Вполне возможно, что рынки ослаблялись за счет фиксации прибыли по итогам очень успешного месяца. Это же в полной мере касается рубля, который прибавил около 10% за апрель перед распродажей в конце прошлой недели и в начале новой.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Наконец, продавцы оказались сильней за счёт страхов перед новой конфронтацией между США и Китаем. Американцы обещают, что КНР заплатит за сокрытие информации о новом коронавирусе, что дало им преимущество на ранних этапах распространения. Это может быть третьим прецедентом после химического оружия Саддама Хусейна и атомной бомбы Ирана, когда Штаты поспешно вводят экономически выгодные для себя санкции на основе весьма спорных доказательств. Конфронтация с Китаем пока, скорее, страх рынков, нежели неминуемо надвигающаяся угроза, поэтому вряд ли стоит отталкиваться от нее в своих ожиданиях.

На момент написания мы видим несколько оптимистичных сигналов в поведении рынков. Мировые рынки начинали день дружным и внушительным (более 3% в большинстве случаев) падением. Однако к американским торгам отыграли спад старта торгов. Аккуратные и методичные покупки на спадах - это хороший признак спроса.

Нефть чувствует себя еще более уверенно. Brent поднялся к $25,6, вернувшись к уровням двухнедельной давности (до тех шокирующих часов отрицательных цен на американскую WTI).

Фото: iStock
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Валютный рынок - барометр нервозности инвесторов - также успокаивается. Внутридневные колебания по основным парам вернулись к отметкам на начало года. Как правило, за этим следует разворот преобладавших до этого трендов. В нашем случае (если ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию) вероятно дальнее успокоение рынков на этой неделе и на протяжении всего мая с ростом в отдельных секторах. Например, если Китай и США обойдутся без эскалации, у нефти и нефтедобывающих компаний есть внушительное пространство для отскока.

Правда, для рубля достижением месяца станет область 71-72,5 к концу мая и вероятность достичь 73,5 уже к концу наступившей недели. Против евро рубль уже на этой неделе может приблизиться к 80 и стабилизироваться у этого уровня на конец мая.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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