Названы нетипичные симптомы, вызывающие внезапный сердечный приступ

Один из самых распространенных симптомов приближающегося сердечного приступа - боль в груди. Признаки опасного для жизни состояния могут различаться в зависимости от пола пациента. Это подтвердило новое исследование, проведенное Институтом глобального здравоохранения при Оксфордском университете.

В частности, у женщин острый коронарный синдром (ОКС), являющийся общим термином для обозначения стенокардии и сердечного приступа, может проявляться усталостью, тошнотой, одышкой, болью между лопатками, болью в шее.

Эти симптомы часто обозначаются как "нетипичные", потому как они крайне редко встречаются у мужчин, пояснили специалисты.

"Между тем, такое разделение провоцирует задержку в своевременном назначении пациенту необходимого лечения. Уведомляя медиков и пациентов о половых различиях в клинической картине с ОКС, мы надеемся на более своевременный подход к лечению пациентов. В последнем исследовании был проведен анализ состояния пациентов с подтвержденным ОКС. Дальнейшая работа должна проводиться среди пациентов с подозрением на ОКС - это поможет врачам быстрее выявлять опасное заболевание на более ранней стадии", - отметили специалисты.