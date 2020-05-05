У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названы потери Apple в случае задержки выхода iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
05.05.2020,  
15:12

Отложенный запуск новых флагманских моделей iPhone может стоить Apple немалых денег - около 18 миллиардов долларов. Именно такую сумму компания может потерять, если задержит выпуск смартфонов до ноября 2020 года, считают в Goldman Sachs.

Напомним, что традиционно анонс новых флагманских моделей iPhone проходит в сентябре (в апреле нынешнего года состоялся "дополнительный" анонс iPhone SE нового поколения).

От Apple ожидают презентации смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. Многие конкуренты уже выпустили на рынок устройства, работающие с 5G, и компании из Купертино медлить не стоит, считают эксперты. Кроме того, Apple следует обновить дизайн флагманов, который серьезно не менялся с 2017 года (исключение - блоки основных камер).

Xiaomi готовит новый смартфон Mi Mix. Что о нем известно

Мировой экономический кризис может также привести к снижению спроса на смартфоны, считают специалисты.

смартфоны
Во что поиграть на майских. Список игр, которые стали бесплатными 30.04.2020
Apple
Еще один повод купить новый iPhone SE. На нем работают детали от старых iPhone 28.04.2020
Apple отложит выпуск новых iPhone в этом году 27.04.2020
iPhone
Назван самый популярный iPhone SE в России 27.04.2020
Пять причин купить новый iPhone SE 24.04.2020