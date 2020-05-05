Названы потери Apple в случае задержки выхода iPhone 12

Отложенный запуск новых флагманских моделей iPhone может стоить Apple немалых денег - около 18 миллиардов долларов. Именно такую сумму компания может потерять, если задержит выпуск смартфонов до ноября 2020 года, считают в Goldman Sachs.

Напомним, что традиционно анонс новых флагманских моделей iPhone проходит в сентябре (в апреле нынешнего года состоялся "дополнительный" анонс iPhone SE нового поколения).

От Apple ожидают презентации смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. Многие конкуренты уже выпустили на рынок устройства, работающие с 5G, и компании из Купертино медлить не стоит, считают эксперты. Кроме того, Apple следует обновить дизайн флагманов, который серьезно не менялся с 2017 года (исключение - блоки основных камер).

Мировой экономический кризис может также привести к снижению спроса на смартфоны, считают специалисты.