Названы самые востребованные профессии после пандемии коронавируса

Эксперты перечислили профессии, которые окажутся наиболее востребованными после завершения эпидемии коронавируса.

Как сообщает RT со ссылкой на Институт прогрессивного образования, в числе востребованных специалистов окажутся, в частности, антикризисные консультанты для предприятий и консультанты по личным финансам.

Из-за развития цифровизации, перехода на работу в дистанционном режиме и активного использования соцсетей, повысится спрос на специалистов по диджитализации, программистов, SMM и контент-менеджеров.

Также без работы не останутся консультанты колл-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры, водители и диспетчеры служб доставки. Прогнозируется спрос на услуги экспертов по тайм-менеджменту, которые помогут организовать эффективную работу на удаленке, и дизайнеров, способных организовать в домашних условиях удобное рабочее место.

Востребованными окажутся операторы охранных систем, которые заменят обычных охранников, онлайн-врачи общей практики, сиделки и соцработники. Кроме того упоминаются психологи, помогающие восстановиться после длительной самоизоляции, а также мастера, оказывающие бытовые услуги, например, сантехники, сборщики мебели и фотографы. При этом эксперты прогнозируют появление новых профессий.

"Например, юриспруденции и пиару придется слиться с цифровыми навыками, медицине - с инженерией, агрокультуре - с робототехникой. Это повлечёт фундаментальные перемены не просто в сфере занятости, но и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования России", - отмечает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.