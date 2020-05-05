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05.05.2020 02:21
Рубрика: Экономика

Цена на нефть марки Brent выросла на 8 процентов

Первые на этой неделе торги на лондонской бирже ICE завершились на позитивной ноте. Нефть марки Brent (с поставкой в июле) подорожала на 8,35 процента - до 28,02 доллара за баррель. А WTI выросла на 14,82 процента - до 21,38 доллара за баррель (с поставкой в июне), информирует ТАСС.

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Эксперты связывают это с новостями, что все больше стран начинают отменять ограничения, введенные из-за COVID-19. А значит, спрос на нефть будет постепенно восстанавливаться.

Ранее цены на черное золото просели из-за опасений, что отношения двух крупных игроков мирового рынка (США и Китая) снова обострятся. Напомним, Дональд Трамп не исключил введения новых пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о коронавирусе.

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