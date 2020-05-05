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05.05.2020 18:52
Рубрика: Общество

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Для того, чтобы не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивать низкий уровень летальности, важна ранняя диагностика заболевания.

Фото: iStock
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Такое мнение порталу стопкоронавирус.рф высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. По его мнению, сейчас идет активное тестирование пациентов. Оно позволяет выявлять пациентов с легкой формой COVID-19 и в целом контролировать течение заболевания.

Ранее ВОЗ отмечала, что сегодня в мире зарегистрированы легкие формы COVID-19 у 80 процентов пациентов, средние - у 15 процентов пациентов и тяжелые - у 5 процентов пациентов.

При этом 45-50 процентов от всех заразившихся коронавирусом в России, по данным Минздрава, не имеют характерных симптомов болезни. Для того, чтобы не запустить развитие опасной болезни, нужно обращать внимание на следующие важные моменты. "Это наличие контакта с заболевшим, активное пребывание без защитных средств в местах, где более вероятно наличие заболевших (поликлиники, больницы, социальные объекты), контакт с недавно приехавшими из заграницы, получение информации из официальных сайтов о наличие близко к вашему жилью заболевших" - пояснил "Российской газете" советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.​

Фото: Иван Макеев/РИА Новости
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Специалист также напомнил, что даже при незначительном недомогании и небольшом повышении температуры тела стоит не тянуть, а сразу же обратиться к медицинским работникам. Если же говорить о главных характерных симптомах коронавируса нового типа - это резкое повышение температуры и отсутствие обоняния и осязания.

По данным оперативного штаба, в России провели более 4,4 миллиона тестов на COVID-19. Коронавирус выявили у 155 тысяч человек, почти 20 тысяч из них выздоровели, 1451 умерли.

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