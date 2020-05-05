Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Для того, чтобы не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивать низкий уровень летальности, важна ранняя диагностика заболевания.

Такое мнение порталу стопкоронавирус.рф высказал директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. По его мнению, сейчас идет активное тестирование пациентов. Оно позволяет выявлять пациентов с легкой формой COVID-19 и в целом контролировать течение заболевания.

Ранее ВОЗ отмечала, что сегодня в мире зарегистрированы легкие формы COVID-19 у 80 процентов пациентов, средние - у 15 процентов пациентов и тяжелые - у 5 процентов пациентов.

При этом 45-50 процентов от всех заразившихся коронавирусом в России, по данным Минздрава, не имеют характерных симптомов болезни. Для того, чтобы не запустить развитие опасной болезни, нужно обращать внимание на следующие важные моменты. "Это наличие контакта с заболевшим, активное пребывание без защитных средств в местах, где более вероятно наличие заболевших (поликлиники, больницы, социальные объекты), контакт с недавно приехавшими из заграницы, получение информации из официальных сайтов о наличие близко к вашему жилью заболевших" - пояснил "Российской газете" советник директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.​

Специалист также напомнил, что даже при незначительном недомогании и небольшом повышении температуры тела стоит не тянуть, а сразу же обратиться к медицинским работникам. Если же говорить о главных характерных симптомах коронавируса нового типа - это резкое повышение температуры и отсутствие обоняния и осязания.

По данным оперативного штаба, в России провели более 4,4 миллиона тестов на COVID-19. Коронавирус выявили у 155 тысяч человек, почти 20 тысяч из них выздоровели, 1451 умерли.