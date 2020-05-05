ОГЭ в 2020 году могут отменить

- В отношении девятых классов принято решение, пока, что итоговая аттестация состоится по двум предметам - русскому языку и математике, - рассказал Сергей Кравцов. - Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам.

Это предложение оценила Юлия Шойгу.

- Наверное, любой ребенок радуется в тот момент, когда оказывается, что экзамен, которого ты ждал, тревожился и боялся, отменяется или немного переносится, - рассуждает Юлия Шойгу. - Хотя есть, конечно, у отличников небольшое чувство разочарования, потому что к этому экзамену все достаточно долго шли.

Что с ЕГЭ? Этот экзамен в 11-х классах, по словам Сергея Кравцова, отменить не получится.

- Тоже волнующий всех вопрос. Зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без Единого государственного экзамена. Пока принято решение экзамены проводить с 8-ого июня, - рассказал Сергей Кравцов. - Но я не исключаю, что после 12-го мая, возможно, это решение будет скорректировано в зависимости от той ситуации, которая будет. Во главу угла мы должны ставить здоровье школьников. И проводить экзамен только тогда, когда мы полностью уверены в том, что это безопасно. Я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более поздние сроки.