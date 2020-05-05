Окраины сирийского Алеппо подверглись ракетному обстрелу

Юго-восточный пригород сирийского Алеппо подвергся ракетному обстрелу этой ночью, передает ТАСС сообщение местного агентства САНА. Целью бомбардировок стали военные склады в Сфире, а также научно-исследовательский центр.

"В 22.32 4 мая, на мониторах нашей ПВО появились самолеты противника, движущиеся с северо-восточной стороны Итрии, - так прокомментировали случившееся в командовании сирийской армии. - Были атакованы несколько военных складов в районе Сфир. Наши ПВО отразили вражеские ракеты. Потери в результате атаки уточняются".

В результате предыдущего удара ВВС Израиля по Дамаску погибли трое гражданских.