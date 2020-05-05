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05.05.2020 16:18
Рубрика: Власть

ОНФ запросит у Верховного суда, что такое "форс-мажор"

Текст: Марина Трубилина

С предложением направить в Верховный суд РФ запрос о том, что следует сейчас считать "форс-мажором", обратился к Центральному штабу Общероссийского народного фронта глава Торгово-промышленной палаты РФ.

Фото: iStock
Сергей Катырин назвал регионы, где у бизнеса больше всего форс-мажора

Сейчас ТПП, которая в соответствии с законодательством должна выдавать документы о форс-мажоре, находится в затруднении, сообщил на заседании штаба ОНФ президент палаты Сергей Катырин. "Если во внешнеэкономических сделках у нас все понятно и все признают наши документы, то во внутриэкономических - между двумя субъектами РФ - у нас большая проблема. Мы руководствуемся решением Верховного суда еще 2016 года. А сейчас ситуация неоднозначная, просто необычайная. И мы не можем выдавать документы, потому что мы не понимаем, как сделать так, чтобы люди с нашими документами могли прийти в суд и разбираться с этими документами", - сказал он.

Ответы на обращение ТПП в правительство и ВС, по его словам, не прояснили ситуацию. "Мы боимся подставить тех, кто к нам обращается, - отметил Катырин. - Потому что если мы дадим им пустые бумажки, то они завтра в суде проиграют. И их заставят платить не только то, что они должны платить, но еще и неустойки, пени и т.д.".

Глава ТПП попросил штаб ОНФ запросить разъяснения Верховного суда - можно ли сейчас выдавать документы о наличии обстоятельств непреодолимой силы или же нынешняя ситуация подразумевает наличие "форс-мажора" только в отдельных отраслях или при отдельных событиях.

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