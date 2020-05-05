Новости

Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19 20:02
Отец Хабиба доставлен в одну из столичных больниц 19:54
УЕФА запустил процесс возврата билетов на чемпионат Европы 19:43
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих 19:36
Памятник Евпаторийскому десанту украсили Георгиевской лентой 19:33
Российские звезды приглашают 9 мая вместе спеть "День Победы" 19:26
Подавший сигнал об угрозе взрыва самолет успешно сел в Уфе 19:25
Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!" 19:04
В Северной Осетии скончались еще два человека с COVID-19 18:53
Объяснена низкая смертность в России от коронавируса 18:52
В Петербурге двух мужчин задержали за барбекю на Сенной площади 18:45
Трамп отрицает причастность правительства США к вторжению в Венесуэлу 18:25
Пациентское сообщество предложило наблюдать за заболевшими удаленно 18:25
Генри Кавилла представили в образе ситха из "Звездных Войн" 18:22
Глава Нижнего Новгорода попросил об отставке 18:20
Настоящие трудяги: кроссоверы, которые дадут фору внедорожникам 18:15
В Псковской области пообещали ввести перчаточный режим 18:13
Вышел первый тизер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 17:55
Видео: Летучие мыши оккупировали экскурсионные пещеры Крыма 17:41
Джуди Денч стала самой пожилой героиней обложки женского "глянца" 17:40
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель 17:26
Корейские гостиницы зажгли окна номеров в поддержку борьбы с COVID-19 17:22
Ученые синтезировали антитело против коронавируса 17:20
Путин выразил соболезнования семье генерального конструктора Микрина 17:13
Фото: Десятки советских раритетных авто нашли в финском лесу 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Как повлияет рост стоимости авиабилетов на туристические планы россиян
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
В медвузах рассказали о работе студентов с коронавирусными больными
05.05.2020 18:25
Рубрика: Общество

Пациентское сообщество предложило наблюдать за заболевшими удаленно

Текст: Ирина Невинная

Врачи во время пандемии коронавируса проявляют себя героически, но они находятся сейчас в зоне смертельного риска. В "Лиге пациентов" предлагают использовать системы дистанционного (бесконтактного) мониторинга за состоянием больных, чтобы снизить риск заражения медиков.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Ракова: В Москве для пациентов с ОРВИ в ежедневном режиме работает информационный мониторинговый центр

В мире разработано не мало инновационных решений, которые можно было бы использовать в нынешней ситуации. "В частности такую платформу постоянного, дистанционного мониторинга функционального состояния пациентов разработали ученые Израиля, которые обратились с официальным письмом в "Лигу пациентов" с просьбой помочь зарегистрировать ее к применению в России", - пояснил "РГ" президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский.

Эта медтехника уже поставляется в США, Австралию, используется она и в Израиле, как и во многих странах Европы, ведущих борьбу с коронавирусом.

"Платформа обладает широкими возможностями по дистанционному измерению у пациентов кровяного давления, насыщения крови кислородом, пульса, частоты дыхания, температуры, - рассказал Александр Саверский. - Также есть возможность проводить ЭКГ и определять другие параметры состояния пациента без вхождения врача в "красную зону".

Имеется также возможность дистанционного наблюдения пациентов на дому, что также очень востребовано. Ведь сегодня, с одной стороны, "нетяжелых" больных разрешено лечить дома. Но с другой - постоянный контроль необходим, так как состояние пациента может резко ухудшиться за короткое время.

Лига пациентов предложила алгоритм обеспечения лекарствами во время эпидемии

Аналогичные технологические решения предлагают и другие разработчики. В нескольких регионах России в экспериментальном порядке внедрялось аналогичное решение для дистанционного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми проблемами.

Александр Саверский, а также глава попечительского совета пациентской организации Владимир Слепак направили открытое письмо главе государства с просьбой обратить внимание на проблему.

"Внедрение технологий по дистанционному наблюдению позволяет решать проблему койко-мест в больницах, не концентрируя там вирус и наблюдая за максимальным числом пациентов в домашних условиях. Это уже не только медицинский, но и экономический вопрос - дома лечить дешевле во всех смыслах. Вложенные средства не будут использованы напрасно и после окончания пандемии смогут изменить многие подходы в медицине, делая помощь более качественной и доступной", - заявляют авторы письма.

Общество Здоровье Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу
Пресс-секретарь Михаила Мишустина рассказал о его самочувствии
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
Умер генеральный конструктор Евгений Микрин
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание