Пациентское сообщество предложило наблюдать за заболевшими удаленно

Врачи во время пандемии коронавируса проявляют себя героически, но они находятся сейчас в зоне смертельного риска. В "Лиге пациентов" предлагают использовать системы дистанционного (бесконтактного) мониторинга за состоянием больных, чтобы снизить риск заражения медиков.

В мире разработано не мало инновационных решений, которые можно было бы использовать в нынешней ситуации. "В частности такую платформу постоянного, дистанционного мониторинга функционального состояния пациентов разработали ученые Израиля, которые обратились с официальным письмом в "Лигу пациентов" с просьбой помочь зарегистрировать ее к применению в России", - пояснил "РГ" президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский.

Эта медтехника уже поставляется в США, Австралию, используется она и в Израиле, как и во многих странах Европы, ведущих борьбу с коронавирусом.

"Платформа обладает широкими возможностями по дистанционному измерению у пациентов кровяного давления, насыщения крови кислородом, пульса, частоты дыхания, температуры, - рассказал Александр Саверский. - Также есть возможность проводить ЭКГ и определять другие параметры состояния пациента без вхождения врача в "красную зону".

Имеется также возможность дистанционного наблюдения пациентов на дому, что также очень востребовано. Ведь сегодня, с одной стороны, "нетяжелых" больных разрешено лечить дома. Но с другой - постоянный контроль необходим, так как состояние пациента может резко ухудшиться за короткое время.

Аналогичные технологические решения предлагают и другие разработчики. В нескольких регионах России в экспериментальном порядке внедрялось аналогичное решение для дистанционного наблюдения за пациентами с сердечно-сосудистыми проблемами.

Александр Саверский, а также глава попечительского совета пациентской организации Владимир Слепак направили открытое письмо главе государства с просьбой обратить внимание на проблему.

"Внедрение технологий по дистанционному наблюдению позволяет решать проблему койко-мест в больницах, не концентрируя там вирус и наблюдая за максимальным числом пациентов в домашних условиях. Это уже не только медицинский, но и экономический вопрос - дома лечить дешевле во всех смыслах. Вложенные средства не будут использованы напрасно и после окончания пандемии смогут изменить многие подходы в медицине, делая помощь более качественной и доступной", - заявляют авторы письма.