Пять тетрадей о неизвестной правде войны

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Начать мы решили - с Приказа.

Тысячи приказов приближали Великую Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных. Собрать все под журнальной обложкой невозможно. Мы выбрали лишь крохотную толику тех приказов, что и через 75 лет после Победы цепляют за сердце...

Февральский документ - Продуктовая карточка.

Не было важнее документа для миллионов советских людей, которые ковали Победу в тылу. И ежемесячно воевали с голодом - это испытание способен выдержать только сильный духом.

Документ мартовского выпуска - Письмо.

Письма войны вошли в песни и фильмы, стихотворения и романы. Но главную память о них хранят потертые домашние альбомы, а в них - три угла фронтового треугольника: навсегда Вера, Надежда, Любовь.

В апреле документом была Похоронка.

Слово - боль. Слово - плач. Слово - ожог, который не заживает. Мы никогда не забудем, что праздник Победы - со слезами на глазах.

Документ майского номера, завершающего наш проект, - Наградной лист.

Их заполняли - печатных бланков не хватало - на обычных листах из школьной тетради или блокнота. Строгий, официальный документ. Но главный его раздел с кратким описанием подвига писался, как очень точно сказал поэт Борис Слуцкий, "слогом простым и живым".

ПРОСТЫМ И ВЕЧНО ЖИВЫМ!