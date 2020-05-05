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05.05.2020 08:55
Рубрика: В мире

Посольство РФ осудило отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT

Текст: Юрий Чернов

Посольство России в США считает, что премированные Пулитцеровской премией материалы американского издания The New York Times представляют собой "прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов". Так российское дипломатическое представительство в Вашингтоне прокомментировало факт присуждения премии Пулитцера газете в категории "Международная журналистика" за серию антироссийских публикаций.

Фото: AFP/ZACH GIBSON
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"Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся "творчество" очевидно требует периодических престижных наград", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.

Российское диппредставительство отметило, что, выделяя подобным образом антироссийские материалы, оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, В посольстве подчеркнули, что содержание этих статей было многократно опровергнуто не только официальными российскими лицами, "но уже и самой жизнью". Напомним, что на сайте премии говорится, что эти материалы "были написаны с большим риском". "Если и есть в этом, как утверждается, "большой риск", то только для репутации", - подметили в диппредставительстве РФ.

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