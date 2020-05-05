Представители Киргизии примут участие в фестивале "Спасибо за Победу!"

Представители Киргизии примут участие в открытом Всероссийском онлайн-фестивале "Спасибо за Победу!". Как сообщили организаторы акции, со стороны КР на фестиваль направлены видеоролики по военной тематике. В конкурсе также смогут принять участие исполнители стихотворных и прозаических произведений о Великой Отечественной войне - как собственных, так и написанных другими авторами.

Голосование продлится на сайте телеканала до 21.00 по бишкекскому времени 9 мая.

Как заявили в штабе по организации мероприятия, открытый Всероссийский онлайн-фестиваль "Спасибо за Победу!" призван напомнить о значимости празднования важнейшей даты в героической истории, а также объединить в эмоциональном флешмобе максимально широкую аудиторию всех поколений.

Самые яркие ролики покажут в праздничном эфире телеканала "Победа", который начнется в 21.45 по московскому времени 6 мая и продлится до самого завершения Дня Победы 9 мая.

Победителей в каждой из номинаций объявят 9 мая в 24.00 - в эфире телеканала появятся все их работы. Завершится марафон конкурсантов прямой трансляцией праздничного артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Великой Победы.