Фронтовые письма, фотокарточки, документы прошлых лет и подлинные истории москвичей о героях Великой Отечественной войны. Все эти вещи целый год принимали на хранение от жителей столицы сотрудники Главного архивного управления города. И вот теперь, к 75-летию Великой Победы, их покажут на интернет-странице совместного проекта центров госуслуг "Мои документы" и Главархива "Москва - с заботой об истории".

О Великой Отечественной войне написано много, и иногда кажется, что мы знаем о ней все. Но каждый новый документ или история очевидца показывают, что это совсем не так, даже самому въедливому книголюбу. "Очень важно сохранять историю Великой Отечественной войны, не забывать о том, какой подвиг совершили наши предки. Для этого мы проводим большую работу, вовлекаем в сохранение наследия войны и москвичей. Год назад с центрами госуслуг "Мои документы" мы запустили акцию "Москва - с заботой об истории", в рамках которой каждый горожанин мог передать на вечное хранение в Главархив свидетельства войны", - рассказал "РГ" начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Более 7,5 тысячи документов на сегодняшний день передали уже на хранение жители столицы. Среди них более трех тысяч фронтовых писем и фотографий, более ста дневников, записных книжек и воспоминаний участников Великой Отечественной войны, более полутора тысяч биографических документов - удостоверений, характеристик, почетных грамот, благодарностей, более трехсот печатных изданий, а также подборки агитационных материалов, почтовых открыток и рисунков. Среди прочего есть и военная форма, полевые сумки, чемоданы, канцелярские принадлежности, посуда, часы, бритвенные принадлежности, а также порядка тысячи наград, в том числе иностранных. Напомню, все материалы от жителей города принимали сотрудники центров госуслуг "Мои документы". Затем реликвии уходили на вечное хранение в Главархив Москвы, где они подлежат строгому госучету. Хранятся же они не в шкафах на пыльных полках, а в специальном помещении с постоянным температурным режимом и влажностью.

И если раньше москвичи могли познакомиться с уникальными документами прямо в центрах госуслуг "Мои документы", где проходили выставки, то теперь проект "Москва - с заботой об истории" переехал в онлайн. Первой виртуальной выставкой в преддверии 9 Мая станет экспозиция "Что помнит Красная площадь о войне?", которая доступна на портале "Я дома".

Фото: Госуслуги "Мои документы"

"Для нас важно рассказать горожанам о том, как 75 лет назад москвичи встретили Великую Победу. Как они ждали, когда "голос Победы" - Юрий Левитан - объявит по радио долгожданную весть, как стихийно заполнили улицы столицы, ликовали и поздравляли друг друга. Сейчас город живет в режиме самоизоляции. Поэтому принято решение представить экспозицию в онлайн-формате. Все желающие могут познакомиться с удивительными историями героев войны, интересными фактами и материалами из семейных архивов. Это героическое поколение не должно быть забыто", - рассказывает директор центров госуслуг города Москвы Ольга Фефелова.

На выставке размещены кадры с парадов Победы 9 мая и 24 июня 1945 года из фондов архива, поздравительные письма и послания москвичей, данные о численности войск, количестве орудий и участников парадов на Красной площади. Выставка разделена на тематические разделы. В "Уникальных фактах" можно узнать, какое загадочное происшествие произошло со Знаменем Победы, кого считали секретным оружием Сталина, что за сооружение возвели на Красной площади специально к Параду, как собаки и голуби помогали советским солдатам на фронте и многое другое.

Во вкладке "Истории москвичей" любопытно почитать, например, интервью знаменитого советского диктора Юрия Левитана прямо в номере газеты "Правда", которую его друг Юрий Белкин передал на хранение в Главархив вместе с фотографиями Левитана. Там же представлены фотографии военного фотокорреспондента газеты "Правда" Александра Устинова, переданные его дочерью, и письма москвичей, в которых горожане делятся друг с другом эмоциями от Победы.

В разделе "Война в цифрах" можно изучить данные о знаковых парадах на Красной площади, а также факты о численности участников войны, военной техники, вовлеченных в борьбу странах. "Исторические документы и фотографии" - раздел, наполненный материалами из хранилищ Главного архивного управления города Москвы. Тут имеются информационные сообщения о ликовании и происходящих событиях в День Победы, а также кадры тех знаменательных дней.

Кроме этого, к 75-летию Великой Победы Главархив Москвы и центры госуслуг "Мои документы" запускают самый большой виртуальный музей, посвященный Великой Отечественной войне. В нем можно будет познакомиться со всеми документами и предметами военного времени, которые жители столицы передали на вечное хранение.