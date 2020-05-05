Путин выразил соболезнования семье генерального конструктора Микрина

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Евгения Анатольевича Микрина. Тяжелая болезнь оборвала жизнь выдающегося учёного, конструктора, крупного организатора", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Евгений Микрин внёс неоценимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы, подчеркнул глава государства. Академик по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег.

"Добрая память об этом талантливом, преданном своему призванию, интересам Родины человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - отмечается в телеграмме.