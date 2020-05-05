Библиотеки Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню Победы

Библиотеки и культурные центры Москвы подготовили специальную онлайн-программу в честь 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. С 6 по 15 мая зрителей ждут кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она напомнила, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Но несмотря на то, что основные мероприятия перенесены, в честь 75-летия Победы готовится большая онлайн-программа. Только у культурных центров и библиотек столицы более 270 праздничных онлайн-мероприятий, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

Уже завтра, 6 мая в 16:00 в социальных сетях детской библиотеки №178 - культурного центра А.Л. Барто - и на ее YouTube-канале пройдет чтение отрывков из автобиографической повести "Он упал на траву" Виктора Драгунского, изданной в 1961 году. В самом начале войны из-за состояния здоровья его не взяли на фронт и он ушел в ополчение. Вместе с товарищами Виктора Драгунского отправили рыть окопы недалеко от Москвы. Там молодые ребята столкнулись с наступлением немецких войск. Повесть "Он упал на траву" посвящена этому московскому ополчению.

На YouTube-канале Дома Гоголя пройдут лекции, посвященные кино и литературе о войне. Главным героем кинолектория 6 мая станет Леонид Гайдай. Речь пойдет о его киноповести "Трижды воскресший", созданной по пьесе Александра Галича "Пароход зовут "Орленок". Начало в 15:00.

7 мая в 19:00 состоится литературная лекция, посвященная писателю Виктору Некрасову и его произведению "В окопах Сталинграда", а также поэту Борису Смоленскому и его "Балладе памяти".

7 мая в 16:00 на YouTube-канале библиотек центра Москвы можно посмотреть онлайн-читку пьесы "Блиндаж" драматурга и писателя Елены Поповой. В нем автор помещает героев - современных молодых людей - в условия военных действий 1940-х годов. В читке примут участие актеры Сергей Яковлев, Василий Никитин и Роман Лившин, журналист и радиоведущая Валентина Бузина, театральный режиссер и педагог Людмила Яковлева.

В это же время на сайте культурного центра "Восток" начнется показ документального фильма Любови Хоботовой "Жизнь в треугольном конверте" о работе почтовой службы во время войны.

В День Победы, 9 мая можно будет узнать, какие книги о войне стоит читать детям - в 11:00 на YouTube-канале центральной детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Видеолекцию "Великая Отечественная война в литературе для детей и подростков" проведет главный библиограф читальни Оксана Монахова.

В 12:00 культурный центр "Ивановский" в своей группе "Площадка "МосАРТ"" в социальной сети "В контакте" проведет историческую онлайн-викторину (квиз). В чате участникам будут задавать вопросы, связанные с Великой Отечественной войной.

13 мая можно будет узнать о том, какие танцы пользовались популярностью в военные годы и как они помогали пережить тяжелое время - на интернет-площадках клуба "Фили-Давыдково". На его официальном сайте, а также на страницах в соцсетях "В контакте" и "Фейсбук" в 15:00 покажут познавательную лекцию-концерт "Танцы Победы".

С подробным расписанием можно ознакомиться на портале "Библиогород".