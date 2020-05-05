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05.05.2020 10:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом

Текст: Ангелина Зеленькова

Принимать заболевших москвичей коронавирусом начала ГКБ им. И.В. Давыдовского на Таганке. За несколько дней на лечение в два перепрофилированных корпуса поступило около 200 пациентов.

В общей сложности больница рассчитана на 300 коек, из них в реанимации - 30. Все необходимое оборудование в больнице есть, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких и компьютерный томограф. Койки для пациентов оснащены специальными консолями для подачи кислорода при необходимости. В корпусах установлены новые шлюзы, которые отделяют "чистые" и "грязные" зоны, чтобы врачи, контактировавшие с зараженными, не пересекались со специалистами других отделений. Персонал больницы обеспечен средствами индивидуальной защиты, антисептическими, дезинфицирующими средствами. В больнице есть все необходимые медикаменты и препараты.

С пациентами работают мультидисциплинарные медицинские бригады, в составе которых анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи, пульмонологи, неврологи, эндокринологи, реаниматологи, эпидемиологи и др.

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В больнице, как и раньше, продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым инфарктом миокарда. Отделения и операционные для этих пациентов расположены в отдельном, чистом корпусе.

Напомним, ГКБ им. И.В. Давыдовского входит в число исторических клиник Москвы. В ней оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с острым инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца с использованием ангиопластики со стентированием коронарных артерий, применением внутрисосудистых методов диагностики состояния атеросклеротической бляшки, а также постановкой всех видов имплантируемых устройств для нормализации ритма и проводимости сердца.

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