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05.05.2020 22:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Попали в Сеть

"Московское долголетие" онлайн: ушу, вокал, гитара, флешмоб и не только
Текст: Ангелина Зеленькова
Видео: Дмитрий Балта
Фото, видео: Сергей Куксин
Российская газета - Неделя № 96(8150)
Пожилые люди, которые в эти дни не могут выйти на улицу, с удовольствием выходят в онлайн. Популярный городской проект "Московское долголетие" работает в Сети и приглашает всех изолированных пенсионеров поговорить с психологом, вместе почитать стихи и спеть, достать любимые скандинавские палки или просто включиться в общее дело и забыть про одиночество. Как живет проект во времена строгой изоляции и чем занимаются "долголеты", выяснили корреспонденты "РГ".


Вспомнили все, что учили

Около 1,8 миллиона горожан старше 65 лет вынуждены вот уже второй месяц оставаться дома, примерно 20 процентов из них - это одинокие пенсионеры, которые особенно нуждаются в поддержке. А для получения ее и нужно-то - нажать кнопку на компьютере и запустить трансляцию "Московского долголетия". Тем, кому это кажется сложным, на помощь приходят специалисты по информационным системам отдела социальных коммуникаций и активного долголетия. Например, жителям Некрасовки помогает справиться с хитрой техникой Динар Фатехов. По телефону часами терпеливо объясняет пенсионерам, как присоединиться к онлайн-уроку с любимым тренером, подключить скайп для общения с внуками и друзьями, оформить заказ с доставкой на дом, получить услугу или заказать пропуск на портале mos.ru. "Объяснять приходится новичкам, а участники проекта уже давно активные пользователи смартфонов и общение в соцсетях для них обычное дело - курсы по компьютерной грамотности не зря прошли почти для 100 тысяч участников", - говорит он.
В онлайн выставили истории героев войны и семейные архивы москвичей

Преподаватели "Московского долголетия" из более 180 организаций по собственной инициативе продолжают вести занятия. Они снимают видеоуроки, проводят прямые эфиры, общаются и репетируют через Zoom и Skype. На связь выходят почти 10 тысяч пожилых москвичей, которые продолжают заниматься - гимнастикой, рисованием, пением, домоводством, финансовой и правовой грамотностью. Словом, пенсионеры и в самоизоляции ведут активный образ жизни.

Преподаватель английского языка Ирина Губанова рассказала, что на время карантина изменилась лишь форма занятий, но не содержание: "Акцент, как и прежде, на оттачивании приобретенных языковых навыков, но главное - занятия сплачивают группу и скрашивают досуг на карантине".

Анна Соркина по Skype для жителей района Аэропорт проводит занятия по игре на гитаре и уроки вокала. "Сейчас мы готовим новую музыкальную программу, обсуждаем репертуар. Надеюсь, когда закончится карантин, сможем порадовать наших зрителей большим концертом и музыкальными спектаклями", - поделилась она.

Есть среди "долголетов" и поклонники занятий боевыми искусствами. Для них тренер проекта по ушу из Северо-Восточного административного округа Валерий Мухаммедов дважды в неделю выкладывает видеоуроки с комплексом упражнений на YouTube.

Герои карантина

Одиночества в Сети не бывает, уверены активные жители столицы. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в соцсети по хештегу #ГероиКарантина - такой флешмоб пенсионеры сами придумали, чтобы поделиться фото и видео о том, как они проводят время на самоизоляции. Более 500 публикаций демонстрируют жизнь неунывающих старичков. #ГероиКарантина посещают виртуальные экскурсии по музеям, осваивают декупаж и оцифровывают свои семейные архивы фотографий. На одном снимке команда КВН из Юго-Восточного округа репетирует с помощью видеоконференции в Zoom, а на другом - Татьяна Николина с помощью уроков в YouТube сделала необычный коврик для балкона из садовой сетки и ненужных тряпок, нарезанных тонкими полосками. Вот фото Александра Пантелеймоновича Трусова, который обсуждает с руководителем клуба онлайн будущую литературно-музыкальную программу к 75-летию Великой Победы. Рассказывает о себе в соцсетях и активная участница проекта из района Лианозово Алевтина Александровна Спиридонова. Все свое время она посвящает сейчас созданию развивающих книжек-раскладушек для слепых детей из сергиевопосадского дома-интерната. На каждую страничку такой книги нашивает различные тактильные вставки: объемные образы разных животных, домики, цветочки и деревья.

Куда сходить в "онлайн-Москве" на День Победы

Судя по фотографиям, не пылятся без дела и палки для скандинавской ходьбы. Преподаватель Ирина Голоднюк использует их в своей разминке. Она отмечает, что хорошая физическая форма нарабатывается годами, а теряется очень быстро: "Я записала несколько видов разминок и зарядок, чтобы можно было заниматься дома и чередовать упражнения. В соцсетях мы поддерживаем друг друга и стараемся заряжаться позитивной энергией". Гимнастику со скандинавскими палками проводит и Анастасия Руднева. Упражнения помогают укрепить мышцы рук и ног, чтобы после самоизоляции "долголеты" вернулись к новому сезону занятий в отличной форме. Важное условие - для тренировки в домашних условиях кроме реквизита понадобится хорошее настроение!

Спешат на помощь

Чтобы у пенсионеров было больше времени на занятия интересными делами и поменьше переживаний о том, как бы сходить в магазин, аптеку или погулять с собакой, на помощь ежедневно спешат больше тысячи волонтеров и 10 тысяч социальных работников. На днях к ним присоединились более 75% сотрудников "Московского долголетия" из отдела социальных коммуникаций и активного долголетия. Раньше они занимались организацией развлекательных, спортивных и творческих мероприятий, помогали и консультировали москвичей старшего поколения, контролировали работу кружков и секций. Теперь у них работа "в полях" вместе с остальными волонтерами и соцработниками. Помогают, конечно, не только "долголетам", а всем пожилым москвичам, которые оставляют заявки на единой "горячей линии" 8 (800) 200-34-11. Они готовы принимать звонки и лично от пожилых москвичей, лишь бы в трудной ситуации никто не чувствовал себя одиноким. "Мы привыкли видеть наших пенсионеров активными и жизнерадостными и понимаем, что в четырех стенах им нелегко", - рассказывает Рожкова Надежда, начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия в центре соцзащиты "Щукино".

На момент объявления карантина в проекте занималось более 200 тысяч пожилых москвичей. Сейчас они терпеливо сидят по домам и, как видно, не скучают.

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