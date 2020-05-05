В столице все больше выздоравливающих от коронавирусной инфекции - в их ряды каждый день вливаются сотни новых пациентов. И многие из них могут помочь выздороветь и другим заразившимся. Вслед за врачами Китая, США и других стран московские медики убедились: плазма крови выздоровевших людей при переливании помогает больным быстрее идти на поправку. Да и потребность в донорской крови в других больницах тоже никуда не делась.

Кровное дело

В разгар пандемии нехватку донорской крови начали отмечать во многих регионах. Постоянные доноры опасаются выходить из дома: одни не хотят заразиться, другие боятся получить штраф за нарушение самоизоляции. В Москве, впрочем, такая проблема стоит не так остро - в городе по-прежнему работают все отделения переливания крови и ее дефицита нет.

"Донорская кровь и ее компоненты остаются важным ресурсом для лечения пациентов и сохранения жизней, поэтому все организации службы крови департамента здравоохранения работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать стационары кровью в необходимом объеме", - рассказывает главврач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

В среднем каждые сутки в столичные стационары поступает около 100 литров эритроцитсодержащих компонентов, 80 литров свежезамороженной плазмы, 20 литров тромбоконцентрата и 50 доз криопреципитата - все это производные донорской крови, поскольку целиком ее не используют. Именно поэтому один донор может помочь нескольким людям - из его крови выделят то, что требуется каждому пациенту.

Особняком сейчас стоит плазма крови от переболевших коронавирусом. По словам заммэра столицы по социальным вопросам Анастасии Раковой, ее сдали уже больше 130 человек, еще более 200 ждут окончания проверок. Переливание проводят только пациентам, которые находятся в критическом состоянии.

Доноры крови с антителами к COVID-19 получают выплаты - за каждые 150 миллилитров плазмы им выплачивают 1250 рублей, а за 600 миллилитров - 5000 рублей. Донорами могут стать люди, которые переболели коронавирусом и выработали иммунитет. Конечно, в доноры годятся не все, поэтому сначала предстоит обследование.

Как стать донором

Вашему желанию стать донором в Москве будут рады и в том случае, если коронавирус обошел вас стороной. Сдавать кровь регулярно могут большинство горожан, ограничений для этого немного, да и карантин не помеха. Сначала разберемся с правилами и противопоказаниями для процедуры. Итак, донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, не страдающие инфекционными и онкологическими заболеваниями, а также болезнями крови. Полный список болезней, закрывающих путь к донорству, обширен, но входят в него довольно серьезные и редкие заболевания. Есть и временные противопоказания - беременность и лактация, удаление зуба за последние 10 дней, нанесение татуировок, пирсинга и иглоукалывание в последний год. В любом случае перед забором крови вас обследуют и проконсультируют, так что изучать свою историю болезни перед визитом в центр переливания не стоит.

Кровь у доноров-новичков берут на анализ, а осмотр проводит врач-трансфузиолог. По результатам обследований доктор решает, можно ли допустить человека к донорству, определяет объем взятия крови или ее компонентов. Максимальное число донаций для женщин - четыре раза в год, а для мужчин пять раз.

Кровь сдают безвозмездно, за оплату или с получением социальной помощи. В первом и последнем случае донору после кроводачи выплачивается компенсация на питание - 1128 рублей. Кроме того, донору полагается два дополнительных выходных по месту работы - непосредственно в день дачи крови и в любой день по выбору на протяжении года. В случае если вы сдаете кровь платно, существуют разные расценки. За сдачу цельной крови при условии редкого фенотипа эритроцитов положено 1800 рублей, за донацию плазмы платят 3372 рубля, а донация тромбоцитов стоит 7860 рублей.

Впрочем, главное для донора не денежная компенсация, а осознание того, что вы помогаете спасти чью-то жизнь. Кроме того, быть донором полезно для собственного здоровья - в Центре крови имени О.К. Гаврилова отмечают, что сдача крови улучшает обмен веществ, стимулирует иммунную и кроветворную системы.

Чтобы избежать очереди у кабинета, лучше заранее записаться. Оформить на общих основаниях цифровой пропуск для передвижения по Москве. Доноры Центра крови имени О.К. Гаврилова могут воспользоваться промокодами службы такси, чтобы бесплатно приехать на донацию и вернуться домой.

Конкретно

Где в Москве сдать кровь?

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Сдать кровь можно в двух подразделениях Центра крови имени О.К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови крупных городских больниц.

Центр крови имени О.К. Гаврилова. Телефон: +7 (495) 945-75-45, адрес: улица Поликарпова, дом14, корпус 2;

Центр крови имени О.К. Гаврилова. Телефон: +7 (495) 327-27-47, адрес: улица Бакинская, дом31;

ГКБ N 1 имени Н.И. Пирогова. Телефон: +7 (495) 958-19-21, адрес: Ленинский проспект, дом 10, корпус 1;

ГКБ имени М.П. Кончаловского. Телефон: +7 (499) 735-32-93, адрес: город Зеленоград, Каштановая аллея, дом 2, строение 1;

ГКБ N 40. Телефон: +7 (495) 686-32-07, адрес: улица Касаткина, дом 7;

ГКБ N 51. Телефон: +7 (499) 146-80-24, адрес: улица Алябьева, дом 7/33;

ГКБ N 52. Телефон: +7 (499) 196-19-74, адрес: улица Пехотная, дом 3;

ГКБ имени Л.А. Ворохобова. Телефон: +7 (495) 530-33-38, адрес: улица Саляма Адиля, дом 2;

ГКБ имени Е.О. Мухина. Телефон: +7 (495) 304-40-21, адрес: Федеративный проспект, дом 17;

ГКБ имени В.М. Буянова. Телефон: +7 (495) 321-13-27, адрес: улица Бакинская, дом 26;

ГКБ имени А.К. Ерамишанцева. Телефон: +7 (495) 471-17-36, адрес: улица Ленская, дом 15;

Морозовская ДГКБ. Телефон: +7 (495) 959-88-37, адрес: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9;

Центр планирования семьи и репродукции. Телефон: +7 (495) 331-94-00, адрес: Севастопольский проспект, дом 24а;

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Телефон: +7 (495) 625-80-07, адрес: Большая Сухаревская площадь, дом 3.

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Центр крови имени О.К. Гаврилова. Телефоны: +7 (925) 786-78-27, +7 (495) 945-75-45, адрес: улица Бакинская, дом 31;

НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Телефоны: +7 (495) 622-81-60, +7 (985) 099-92-55, адрес: Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 12.