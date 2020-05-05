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05.05.2020 20:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Какие профессии будут востребованы после пандемии COVID-19

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пандемия нового коронавируса изменит рынок труда в Москве - в ближайшее время одни профессии станут невостребованными, а на другие будет повышенный спрос. Подробностями поделился директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут в своем Telegram-канале.

Фото: Istock
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По его словам, в ближайшее время в городе будет спрос на специалистов по коммуникациям в сфере здравоохранения, аналитиков медицинских данных, организаторов программ соцпомощи в условиях чрезвычайной ситуации, лаборантов и техников, медицинских сестер. "Скорее всего, спрос на эти профессии имеет временный характер. Когда эпидемия пойдет на спад, потребность в таких специалистах станет уменьшаться", - отмечает Роман Шкут.

В то же время компании из таких отраслей как авиация, HoReCa, туризм, шоу-бизнес сейчас несут колоссальные убытки и будут вынуждены в ближайшие месяцы избавиться от работников.

"Уволенные менеджеры по бронированию, транспортные агенты, продюсеры шоу, организаторы конференций могут попытаться найти работу в компаниях, занимающихся ретейлом - Amazon, Walmart, Kroger, Safeway и Meijer массово нанимают новых сотрудников, возможно, в связи с тем, что заметили рост спроса на доставку товаров покупателям", - прогнозирует Роман Шкут.

Фото: iStock
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Он отмечает, что в компаниях, которые пытаются поддерживать рабочие процессы, отправив сотрудников на "удаленку", собственники и топ-менеджеры задумаются, имеет ли смысл возвращать работников в офисы после эпидемии. По его словам, эпоха больших офисов закончилась: компании решат, что до пандемии тратили на аренду офисных площадей слишком большие деньги. В офис вернутся самые необходимые сотрудники, остальные продолжат работать из дома, перейдут на фриланс или на частичную занятость.

После окончания пандемии на рынке труда вырастит спрос на следующие профессии:

  • Антикризисный менеджер
  • Эксперт по HR-трансформации
  • Эксперт по цифровой трансформации
  • Программист
  • Эксперт по Big Data
  • Product designer
  • Организатор VR/AR-трансляций
  • Персональный IT-консультант
  • Оператор call-центра
  • Помощник по уходу
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