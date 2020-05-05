Мантуров: Россия справилась с задачей производства медицинских масок

За последние два месяца Россия справилась с задачей производства медицинских масок. Сейчас важнейшая задача - производство защитных костюмов для инфекционистов, такое мнение высказал глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита на завода компании "Нетканика" 5 мая.

По его словам, на данный момент ежедневно в России усилиями четырех предприятий (в Москве, Татарстане и Туле) производится 100 тонн в сутки материалов СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), из которых изготавливаются медицинские маски и защитные костюмы.

Сейчас в России выпускается более 110 тысяч одноразовых и многоразовых медицинских костюмов для врачей-инфекционистов. "Целевой" для нас показатель по защитным костюмам разных типов - 150 тыс. единиц в сутки в середине мая", - уточнил министр. Он подчеркнул, что в данный момент дефицита в защитных костюмах для врачей в России нет - потребности закрываются как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта.