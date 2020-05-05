На Москву обрушилась гроза с ливнями

До среды, 6 мая, в Москве ожидается гроза с дождем и сильный ветер.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве сообщает: "По прогнозам синоптиков Росгидромет 5 мая в период до 24:00 местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами 16-21 м/с".

МЧС рекомендует при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также во время грозы, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

В свою очередь Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) призвал жителей столицы оставаться дома и напомнил, что о поваленных сильным ветром знаках и развернутых светофорах можно пожаловаться по телефону 3210.