Нарушитель самоизоляции перед нападением на полицейского ранил знакомого

Нарушитель самоизоляции, подозреваемый в нападении на полицейского в Москве, ранее в ходе конфликта ранил ножом своего знакомого.

Напомним, 30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по улице Вешняковская он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов. Однако последний стал вести себя агрессивно, нецензурно выражался и ударил рукой по лицу полицейского.

Видео, на котором видно, как мужчина кричит на полицейского, требуя вернуть ему паспорт, после чего нападает на сотрудника, разошлось в интернете.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса, применение насилия в отношении представителя власти. Также на него был составлен протокол по ст. 20.21 Кодекса об административных правонарушениях за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Суд отказался арестовать ранее судимого подозреваемого по делу о нападении на сотрудника полиции, но следствие продолжило изучать его личность и установило дополнительный эпизод преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Следствием установлено, что перед нападением на сотрудника полиции днем 30 апреля в квартире жилого дома по улице Вешняковская мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с ранее знакомым нанес ему несколько колото-резаных ранений.

Потерпевший оказал сопротивление, смог убежать и вызвать скорую помощь. Он госпитализирован. По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мужчина задержан, в скором времени следствие повторно обратится в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.