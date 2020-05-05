По решению Собянина услуги центра занятости оказываются онлайн

По указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта все услуги центров занятности населения оказываются дистанционно. На сегодняшний день в специализированном центре занятости "Моя карьера" их получили уже 10 тысяч москвичей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Центр "Моя карьера" помогает жителям столицы, которые оказались в трудной финансовой ситуации и вынуждены искать работу. "Консультанты подбирают подходящие вакансии, сопровождают людей с момента обращения и до выхода на работу. Около 2 тысяч москвичей воспользовались чатами по трудоустройству и приняли участие в прямых эфирах с карьерными консультантами", - рассказала Анастасия Ракова.

Из дома можно пройти более 100 тренингов и получить консультации специалистов. В центре регулярно проходят ярмарки вакансий и партнерские школы - все доступно удаленно на сайте моякарьера.москва.

Записаться на онлайн-прием можно в личном кабинете на сайте центра. Актуальное расписание вебинаров и других онлайн мероприятий доступно в разделе "Афиша".