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05.05.2020 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку в связи с крупным пожаром в Подмосковье

Текст: Владимир Баршев

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в частном жилом доме в деревне Дурниха в Раменском районе, где погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи также проверяют легальность проживания в частном доме в Раменском районе Подмосковья 26 приезжих из ближнего зарубежья. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области. "По предварительным данным, в доме проживали 26 человек, граждан одного из соседних государств. Легальность нахождения их на территории РФ будет проверена", - сообщили в ГСУ. По данным ведомства, в результате пожара погибли трое мужчин и три женщины.

Фото: МЧС России
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Информация о пожаре в доме в деревне Дурниха поступила 5 мая в 04​​​:21. Огнем был охвачен весь двухэтажный дом площадью 100 метров. В 06:00 спасатели ликвидировали пожар. На месте происшествия были обнаружены тела шести погибших. Их личности и причины возгорания устанавливаются. В качестве причин рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.

"Проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре. Для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выезжали заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский и Раменский городской прокурор Андрей Данилов", цитирует сообщение прокуратуры РИА Новости.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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